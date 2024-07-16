冷眼集／這場暴力 只怕還沒到結局

美國前總統川普遭槍擊驚險避開要害，被形容為「天選之人」。美國總統拜登說，若萬能上帝讓他退，他才可能退選。這場選舉，從爭取民心到解讀上帝旨意，戲劇性十足。

川普和拜登從二○二○年纏鬥至今年，川普不認上次總統選舉結果，拜登執政有「川家軍」的國會議員持續掣肘，到現在一個官司纏身，一個始終解釋不清自己的身心狀態。這樣的兩個人，竟在川普遭遇暗殺一事上罕見有共同立場：訴諸團結。

從美國社會面來看，這場暴力恐怕只是開端，還遠不到結局。兩黨人士第一時間指控對方的極左和極右團體以尖銳言語挑釁刺激，導致這起政治暴力事件；即便雙邊領袖極力降溫，也不見得能完全控制側翼。

因此，拜登和川普聯手極力管控危機，也難確保選舉過程中不會再發生類似暴力事件。

若未來選舉過程中再度上演賓州事件，對美國民主和社會發展，絕對是重傷。

這場槍擊案，也絕非川普躲過了一顆子彈就高枕無憂保送白宮。萬能的上帝，豈會讓你這麼好猜透？

英國金融時報指出，選舉還沒結束，雖然賭盤朝對川普有利的方向發展，但川普形象鮮明，數百萬名絕不支持川普者要瞬間成為川普信徒，基本上不太可能。

中間選民是否在槍擊事件後往川普靠，取決於川普怎麼操作，若他在共和黨全代會灑狗血，催化支持者「受迫害」或「復仇」的強烈情緒，可能嚇跑中間選民，激起民主黨支持者恐川情緒。這下拜登棄選問題，可能被川普一招解套。

最新民調結果顯示，川普全國支持度為百分之四十二點三，拜登為百分之四十點四，無人擁有絕對優勢。從現在開始到選舉日還有三個多月。現在有七月驚奇，不排除接下來還會出現扭轉選情的驚奇。