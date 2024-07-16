無法批評川普 拜登陷入被動

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統拜登14日晚間罕見在白宮橢圓辦公室發表談話，疾呼「讓美國政治降溫」，希望美國人民團結一致。歐新社
美國總統拜登14日晚間罕見在白宮橢圓辦公室發表談話，疾呼「讓美國政治降溫」，希望美國人民團結一致。歐新社

美國前總統川普十三日造勢遭槍傷，影響十一月總統大選至鉅。美國總統拜登呼籲全國團結，讓政治對立降溫，此事對拜登最直接衝擊，就是暫時無法鎖定川普個人猛批，讓拜登陣營選戰陷入被動。

拜登六月廿七日辯論表現不佳，面臨黨內換將聲浪，拜登隨後開始在造勢場合火力全開想證明老當益壯，並力圖讓川普的爭議言行再成為人們焦點。但川普十三日在賓州造勢遇刺受傷，凸顯美國政治兩極對立惡化程度，拜登呼籲全國團結冷靜，短期內他當然不便再將矛頭對準川普猛轟，也讓拜登團隊操作空間受限。

川普遇刺後，數小時內拜登競選團隊就撤下電視競選廣告，並暫停追打川普因豔星封口費案在五月遭定罪等，改變選戰策略不再口頭攻擊對方，改為強調團結。

川普遇襲引發高度關注，讓拜登暫時擺脫幾周來占據媒體版面的「換登」話題；不願具名的民主黨金主表示，之前他們認為換下拜登對民主黨最有利，但現在可能會亂上加亂。

共和黨民調專家倫茨表示，槍擊會讓支持川普的選民「票票入櫃」，拜登則難有相同指望，最大衝擊在於川普遇刺的賓州是關鍵搖擺州，槍擊案讓拜登更難贏下，「拜登已然吃力的競選之路只會更逆風，這場槍擊將以槍手從未想過的方式產生重大後果」。

南美以美大學政治系教授威爾森說：「這有助川普在至少一段時間內能拉到獨立選民的票。川普臉上沾血並振臂的畫面盡顯他無畏形象，這比什麼廣告文宣都有效。」

也有人認為，距離十一月投票仍有近四個月，川普遇刺效應的持續性仍待觀察，當前的聲勢起伏只是暫時性。

民主黨進步派聯邦參議員桑德斯就說，只要拜登繼續把重點擺在主打振興社會安全網、壓低藥價和擴展勞工權益等，展現連任後的願景，選情依然大有可為。

川普 拜登 美國大選

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