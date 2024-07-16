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「這張照片可能永遠改變美國」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國前總統川普十三日遇刺受傷，在特勤人員護衛下振臂高呼。（美聯社）
美國前總統川普十三日遇刺受傷，在特勤人員護衛下振臂高呼。（美聯社）

華盛頓郵報及紐約時報十四日報導說，美聯社記者、普立茲獎得主沃奇十三日在川普遭槍擊後拍到他臉上有血跡、高舉右臂在國旗下方握拳的照片，「這是張可能永遠改變美國的照片」，讓川普變成英雄人物，卻掩蓋現場混亂暴力、有人死傷、美國政治更加危險的現實。

照片中，星條旗在川普頭上飄揚，不管採什麼角度予以解讀，結構性都很強烈，呈現事發當下的混亂與戲劇性，還有色調的平衡，一片紅、藍、白，而這正是構成美國國旗的顏色。上半部是蔚藍的天空，下半是紅、白色布條。

華郵說，沃奇這張照片「將創造比現實還真實的現實」，使川普中槍後的一片混亂，轉變為他兼具勇氣、決心及英雄主義的非凡象徵。

不過，國旗、鮮血以及穿深色西裝的聯邦幹員，充滿國族主義及權力的意涵，這些元素將煽動美國公民生活中若干最黑暗的力量。若有人鼓吹暴力並沉醉於暴力帶來的政治潛力，那他們如今可以說自己是受害者。

政治暴力只能削弱民主，永遠無法推動民主。這張照片正是證明，暴力創造必須復仇的受害者，而且往往使暴力鎖定的受害者更強大，只要從暴力下倖存就會成為英雄，甚至烈士。

川普 拜登 美國大選

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