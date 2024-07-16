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槍手高中遭霸凌 被評槍法差

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
十三日開槍行刺川普的庫克斯，前年從賓州貝塞爾公園市社區高中畢業，圖為他學生時期照片。（美聯社）
十三日開槍行刺川普的庫克斯，前年從賓州貝塞爾公園市社區高中畢業，圖為他學生時期照片。（美聯社）

綜合外媒報導，十三日開槍行刺美國前總統川普未遂的廿歲白人男子庫克斯，其高中同學指稱，他常遭霸凌，而且「很慘」，「他當時話很少，但就是會遭霸凌」。

十三日被維安人員當場擊斃的庫克斯，前年畢業於賓州貝塞爾公園市的社區高中。其同班同學柯勒說，庫克斯以前算是「邊緣人」，有時會穿獵裝到校，還因此遭嘲笑。

據庫克斯同學描述，他常予人獨來獨往、不擅交際或孤僻的印象。但不記得他談過政治或有關川普的話題，「從未表現得像個政治革命者」。

該高中射擊隊隊長馬赫宣稱，庫克斯曾參加校隊選拔，但槍法太差被刷掉。同學墨菲也說，庫克斯常脫靶，有次他打中的位置，竟距他瞄準的目標差廿呎（約六點一公尺）。他還因槍法太差而被認為恐誤傷別人，被要求別再參加選拔。

也有校隊成員說，庫克斯常開些「不恰當、未顧及別人感受的玩笑」。還有同學提到，他很聰明、成績好、數理很強、善良又「人畜無害」。

庫克斯也是賓州槍枝俱樂部「克萊頓運動員俱樂部」成員。貝塞爾公園市所在的賓州阿勒格尼郡郡議會代表葛日貝克說，當地社區屬相當穩定的中產階級，算中等偏上。

庫克斯也曾在當地養老院「貝塞爾公園專業護理與復健中心」當餐飲助理，該中心行政人員葛林姆說，他工作認真，對他行凶感到震驚及悲傷。

據賓州紀錄，庫克斯父母均為社工。在意識形態和政黨傾向上，其父是寫自由主義者、其母則寫民主黨。

正偵辦本案的美國聯調局（ＦＢＩ）說，庫克斯沒有已知的精神疾病史。ＦＢＩ匹茲堡辦公室特別幹員洛傑克說，該局在庫克斯車上發現可疑裝置及製作炸彈的原料，他就開那部車到川普十三日的選舉造勢活動附近，並獨自做案。ＦＢＩ還在其家中起出另一個類似的簡陋裝置，可能是爆裂物。

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