槍擊案後 拜登：將公布獨立調查報告

美國前總統川普在賓州遭槍擊震驚全美，總統拜登兩度發聲呼籲團結，並承諾將公布獨立調查結果；受傷的川普與夫人梅蘭妮亞也公開呼籲團結，川普說，他仍如期赴威斯康辛州參與全代會，並將修改全代會演說內容，側重團結。共和黨人將在全代會正式提名川普為總統候選人。

拜登十三日晚在槍擊案後數小時和川普通話，拜登說，這場通話簡短且很不錯，他與第一夫人吉兒持續為川普及其家人祈禱。

「我們沒在怕」 川普稱沒死是奇蹟

川普則在社群媒體發文說，「我們沒在怕」，愈是這種時刻愈發在信仰中保持韌性，起而對抗邪惡，現在更重要是團結一致，他對美國和所有人民表達愛意，並期待在黨代表大會上對偉大的國家發表談話。福斯新聞報導，川普今會宣布他的副總統人選。

川普十四日對「華盛頓觀察家報」表示，槍擊案徹底改寫他將於十八日在全代會發表的演說，屆時將側重團結而非批評對手拜登，預告內容將「十分精彩」。川普說，演講原本聚焦在拜登政策，若未遇刺，到時候會是截然不同的演講，「這是團結美國的契機，我被賦予這個契機」。

川普還對「紐約郵報」說，他「原本應該會死」，還說這是一次「非常超現實的經歷」。川普在前往密爾瓦基參加共和黨全代會的私人飛機上說：「我本不該出現在這，應該已經死了。」據報導，右耳包著白色繃帶的川普說，「醫生說從沒見過這樣的事情，他說這是個奇蹟」。

前第一夫人梅蘭妮亞在Ｘ平台貼出「給美國同胞」的公開信，呼籲國民拿出勇氣與常識，重新團結為一體。她把槍手稱為「怪物」，稱槍手不把川普當成一個人，只視為一個政治機器。梅蘭妮亞讚許川普無論情況好壞都持續與她同行，且關心他人，「在這個時候，請讓我們超越左派和右派，超越紅色和藍色」。

拜登再籲團結 指暴力不能常態化

美國總統拜登十四日在白宮橢圓辦公室發表談話，呼籲全國團結一致。（美聯社）

拜登則是晚間八時在白宮橢圓辦公室發表談話，再次呼籲國人團結，他說，「在美國，我們用投票解決我們的歧見，這就是我們的做法，透過投票箱，而非子彈。」拜登說，改變美國的權力，應該永遠掌握在人民手中，而不是一個可能的刺客；他呼籲不要妄自揣測凶手的動機和背景，交給聯邦調查局等單位去調查。

拜登表示，今天有一個前總統被槍擊、一位公民喪生，更早還有聯邦眾議院前議長裴洛西的丈夫保羅在家裡被襲擊，國會山莊在二○二一年一月遭暴徒襲擊，「暴力不能常態化」；政治暴力問題正在升溫，大家必須設法降溫，暗殺意圖與美國價值背道而馳，「這不美國，我們不能坐視」，呼籲美國人團結。

拜登要求相關部門確保川普享有高規格維安保護，確保川普安全；他並指示特勤局主管檢討十五日舉行的共和黨全代會維安措施，啟動一項獨立國安調查，了解到底發生什麼事，拜登並承諾會公布結果。