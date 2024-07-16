川普網站導向競選募款頁面 主打遇刺臉部沾血照片

美國前總統川普13日遭刺殺未遂，他的個人網站今天上午主打他受槍傷後臉上沾血的照片，來激發支持者為他的總統競選活動捐款，以及懷抱齊心協力與和平精神團結在一起。

路透社報導，今天造訪川普（Donald Trump）的網站，會被引導到美國共和黨募款平台WinRed的一個網頁，頁面顯示一張經過黑白處理、由美聯社攝影記者拍攝的事發當時照片，川普曾形容這張照片「經典」（iconic）。

欲代表共和黨在11月大選角逐白宮大位的川普，在賓州的一場造勢活動上遇襲，當時子彈穿過他的右耳上半部。照片上可見川普臉上有幾道血跡，他並高舉拳頭以表達不屈。在募款網頁上，這張照片上用大寫字母打上標題，寫著「別怕」（FEAR NOT）。

根據「紐約郵報」（New York Post）昨晚刊出的訪問，川普提到這張照片時表示：「許多人說，這是他們看過最經典的一張照片。他們說得對，而且我沒死。通常（照片主角）得死亡才能成為經典照。」

根據當局說法，在賓州巴特勒（Butler）舉行的這場造勢活動上企圖暗殺川普的人是一名20歲男子，使用一把半自動步槍。他造成現場的川普支持者1死2傷，自己也當場遭到美國特勤狙擊手擊斃。

有人為了這起槍擊案的被害人在集資網站GoFundMe上發起募款活動，並獲得川普支持。截至今天零時前，已募到350萬餘美元（約新台幣1億1400萬元）。