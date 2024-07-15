川普遭暗殺倖存各界關心 英王查爾斯三世也致函
白金漢宮（Buckingham Palace）今天表示，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已在美國前總統川普遇襲倖存後致函川普。
法新社報導，白金漢宮表示，查爾斯三世的訊息昨天已透過英國駐華府大使館傳達，並補充說內容將保密。
預計將獲提名為11月美國總統大選共和黨候選人的川普（Donald Trump），13日在賓州（Pennsylvania）的造勢場合上遭槍手擊中右耳。
他的臉上雖沾了鮮血，但傷勢不嚴重。1名旁觀者在這起事件中喪生，另有2人重傷。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天與川普通話，對罹難者和其家屬表示哀悼，並祝川普和傷者早日康復。
施凱爾在前稱為推特的社群媒體X說，他對造勢活動上「駭人的場面感到震驚」，「我們的社會容不下任何形式的政治暴力」。
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