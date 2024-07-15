火上澆油...川普遇襲可能引發政治暴力不斷升級

「對於兩極分化如此嚴重的今日美國來說，此次刺殺事件無異於火上澆油。我們必須為發生更多暴力事件做好准備。」在X平台上擁有近80萬粉絲的美國政治分析人士布萊梅（Ian Bremmer）發表的上述這段文字預示著，前總統川普遇刺事件將產生深遠的影響。

周六在賓州舉行的一次競選集會上，共和黨總統候選人、前總統川普遭到槍擊，一粒子彈劃傷了他的耳部，為了保護他的安全，警衛人員不得不將他撲到在地。所幸川普本人只受了輕傷。

襲擊事件日趨頻繁

川普遇刺事件發生後，布萊梅所表達出的憂慮並非空穴來風。2023年8月，路透社發布的一份調研顯示，美國政治暴力事件呈現出七十年代以來從未有過的持續上升勢頭。不過調研指出，同當年不同的是，現在的暴力事件主要針對個人， 而不再是財產。

路透社的調研指出，2021年1月6日，川普支持者沖擊國會的事件發生之後，登記在冊的政治暴力事件總共有213起，其中三分之二屬於肢體傷害和沖突，共有18人喪生。

川普遇襲事件發生在共和黨黨代會召開前兩天，此次黨代會上預計川普將正式成為共和黨總統候選人。2024 年共和黨全國代表大會將於 7 月 15 日至 18 日在威斯康星州密爾沃基市舉行。

高危職業： 美國總統

芝加哥大學政治學者帕普（ Robert Pape）接受英國《衛報》採訪時表示：「川普遭槍擊事件是美國政治暴力受到明顯縱容的必然後果。我們現在有理由擔心拜登總統也會遭到報復威脅。」

芝加哥大學「安全與威脅」為題的調研顯示，政治暴力事件頻發的原因是政界人物不被信任，而陰謀論卻受到廣泛追捧。

民調顯示，現在有更多的人支持針對川普的暴力行為：大約10%的美國成年人，即大約2600萬人屬於這類支持者，而6.9%的受訪者，也即大約1800萬人，則願意使用暴力表達對川普的支持。

「政治暴力很不美國」

美國及世界各國政界人士紛紛譴責針對前總統川普的刺殺行動之際，社交媒體上的口水戰卻仍在繼續，相互指責問罪之聲不絕於耳。

來自俄亥俄州的共和黨參議員萬斯（J.D. Vance）發文稱：「這絕不是一起孤立事件，拜登競選造勢活動的核心是，川普是個專制法西斯主義者，必須不惜一切代價阻止他。」

民主黨人基夫茨（Gabrielle Dee Giffords）則發表了一篇充滿感情的網文，試圖以此阻止暴力浪潮的繼續蔓延。她在X發文寫道：「政治暴力很不美國，永遠都不可以容忍。我心系川普前總統，以及所有那些受到這場政治暴力損害，而無法自衛的人們。」

基夫茨本人也是政治暴力的受害者。2011年，這位保守派民主黨政治家及前國會議員遭遇襲擊，頭部中彈，最終不得不因健康原因退出政壇。

2011年，基夫茨遇襲事件被視為美國政治暴力日益增多的先兆。馬裡蘭大學刑事問題專家拉夫利（Gary LaFree）表示，2016年，川普首次參與總統競選前後，記錄在案的暴力事件明顯增多。

這位刑事犯罪問題專家建立了一個恐怖主義數據庫，收錄了1970年至2020年的政治暴力事件。其中包括針對密歇根州民主黨籍州長惠特默（Gretchen Whitmer）的綁架計劃，綁架陰謀最終在2020年10月被聯邦調查局挫敗。此外還有2022年10月，美國總統大選前夕，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的丈夫遇襲事件。

不過，與芝加哥大學的調研不同，刑事問題專家拉夫利的研究則認為：「在美國和世界各地，右翼及伊斯蘭極端分子比左翼更傾向於使用政治暴力。」

有媒體報道稱，針對川普的未遂謀殺事件是1981年美國前總統裡根遇刺事件以來「最嚴重的暴力事件」。這起事件令人不禁想起1963年約翰·肯尼迪總統遇刺身亡以及他的兄弟羅伯特·肯尼迪1968年在競選活動期間被刺殺的事件。

政治學者布萊梅表示，他非常擔心，針對川普的暴力事件可能會引發一場政治暴力浪潮以及社會動蕩。布萊梅在X上發文寫道，現在美國最需要的就是對政治暴力行為的共同聲討，「但我擔心，這樣的場面不會出現。」

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