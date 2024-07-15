川普遭刺殺未遂後 民主黨內「換拜」聲浪趨於平靜

繼6月底總統大選首場辯論表現不佳後，美國總統拜登面臨排山倒海的勸退呼聲。但隨著前總統川普13日在賓州造勢大會險遭暗殺，民主黨內的「換拜」聲浪也突然安靜下來。

川普遇襲當天，多名民主黨人表示，這起事件將阻礙所有「換拜」計畫，至少在短期內將是如此。

拜登的一名盟友還說：「我認為（換拜計畫）已經沒戲了。我們已失去所有動力。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，造成川普右耳受傷、台下2名觀眾1死1傷的槍聲響起之際，拜登也正進行巡迴造勢，努力在6月27日災難性的辯論表現後挽回支持。

為平息要求他退選的呼聲，拜登還與眾議院民主黨團舉行會議，試圖消除他們的疑慮。然而，許多民選官員仍不為所動。

一名曾參與數屆總統大選的資深民主黨策士表示：「他們正面臨非常糟糕的政治局勢，然後又發生這起爆炸性（槍擊）事件。現在一切都停擺了。現在真的很難公開討論如何勸退拜登。」

不待國會再度要求他退選，拜登14日晚間在橢圓形辦公室發表全國演說，呼籲「政治不是殺戮戰場，而應是可以和平辯論的場域」。

川普造勢集會暴力事件後，拜登也為競選活動踩下煞車。競選團隊官員表示，在事件發生後數小時內，民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）隨即暫停競選活動，並撤下攻擊川普的電視廣告和廣告看板。

根據NBC取得的電子郵件，拜登競選團隊還要求工作人員「勿在社群媒體或公開場合發表任何評論」，並「在我們對情況有更多掌握前，暫停所有平台和所有情況下的消息發布」。

另名拜登盟友則指出，在拜登設法應對危機期間，任何試圖要求他放棄競選連任的民主黨黨內人士都將招致批評。

該名盟友指出：「擠下拜登的努力可能已經結束。他不會在此刻自願退選。拜登已表明他要奮戰到底的決心。」