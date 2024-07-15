快訊

只因家事沒做完吵架…三重弟失控持刀砍姊 她背插水果刀求救送醫

卓榮泰：貪瀆零容忍是唯一標準 肅貪掃黑無模糊空間

川普驚險躲過暗殺 將如巨星降臨共和黨全代會

中央社／ 密爾瓦基15日綜合外電報導
美國前總統川普日前驚險躲過暗殺後，今天重新投入競選活動，稍晚將以巨星之姿在為期4天的共和黨全國代表大會登場，預料他將正式接受共和黨提名成為總統候選人。(美聯社)
美國前總統川普日前驚險躲過暗殺後，今天重新投入競選活動，稍晚將以巨星之姿在為期4天的共和黨全國代表大會登場，預料他將正式接受共和黨提名成為總統候選人。(美聯社)

美國前總統川普日前驚險躲過暗殺後，今天重新投入競選活動，稍晚將以巨星之姿在為期4天的共和黨全國代表大會登場，預料他將正式接受共和黨提名成為總統候選人。

川普（Donald Trump）13日在賓州巴特勒郡（ButlerCounty）造勢活動發表演說時遭開槍射擊，他的右耳上半部被子彈劃過濺血。槍手連開數槍，造成1民眾死亡、2人重傷。槍手隨後被維安人員擊斃。

法新社報導，78歲的川普（Donald Trump）正背負共和黨的期望邁向11月總統大選。川普遭暗殺未遂後數日，他預計在共和黨全代會（RNC）正式被提名為總統候選人，與民主黨現任總統拜登（Joe Biden）角逐白宮大位。

川普在前往威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）出席共和黨全代會的私人飛機上接受「紐約郵報」（NewYork Post）訪問時說：「我本不該出現在這裡，應該已經死了。」

根據報導，川普的右耳包著白色繃帶，他說，這是一次「非常超現實的經歷」。

川普強調，假如他沒有稍微向右轉頭，去看一張有關非法移民數據的圖表，他早已中彈身亡。就在那麼一瞬間，本應致命的一槍只傷到他一小部分耳朵，讓他的額頭和臉頰濺上鮮血。

約5萬名共和黨員陸續來到密西根湖（LakeMichigan）岸邊，參加一切將以川普為主軸的全代會。這場盛會預計在18日達到高潮，屆時川普將發表接受提名的演說。

負責協調共和黨全代會維安事務的美國特勤局（Secret Service）人員吉布生－奇奇諾（AudreyGibson-Cicchino）說：「我們已做好充分準備，並制定了全面的維安計畫，我們已準備就緒。」

本屆共和黨全代會許多安排都是按照川普形象量身訂做，主題聚焦在他「讓美國再次偉大」（MAGA）這個競選口號。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

投資人評估川普遇刺未遂衝擊 亞股走勢不一

川普遇襲掀亂流！台灣股匯震盪 新台幣小貶1.1分、收32.572元

英媒：「辛普森」特定劇情雷同川普遇刺 英電視台疑刻意停播

川普遇刺無恙、比特幣衝破6.2萬美元 這檔概念股飆漲停氣勢超強

相關新聞

川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox...

川普驚險躲過暗殺 將如巨星降臨共和黨全代會

美國前總統川普日前驚險躲過暗殺後，今天重新投入競選活動，稍晚將以巨星之姿在為期4天的共和黨全國代表大會登場，預料他將正式...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

白宮訪客紀錄曝！帕金森氏症專家8進白宮 會見拜登私人醫師

外媒報導，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（K...

火上澆油...川普遇襲可能引發政治暴力不斷升級

「對於兩極分化如此嚴重的今日美國來說，此次刺殺事件無異於火上澆油。我們必須為發生更多暴力事件做好准備。」在X平台上擁有近80萬粉絲的美國政治分析人士布萊梅（Ian Bremmer）發表的上述這段文字預示著，前總統川普遇刺事件將產生深遠的影響。

質疑川普遇刺有陰謀 民主黨金主顧問道歉

美國共和黨籍前總統川普昨遭暗殺未遂。民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）的顧問梅爾宏（Dmitri Meh...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。