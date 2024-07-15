川普驚險躲過暗殺 將如巨星降臨共和黨全代會

美國前總統川普日前驚險躲過暗殺後，今天重新投入競選活動，稍晚將以巨星之姿在為期4天的共和黨全國代表大會登場，預料他將正式接受共和黨提名成為總統候選人。

川普（Donald Trump）13日在賓州巴特勒郡（ButlerCounty）造勢活動發表演說時遭開槍射擊，他的右耳上半部被子彈劃過濺血。槍手連開數槍，造成1民眾死亡、2人重傷。槍手隨後被維安人員擊斃。

法新社報導，78歲的川普（Donald Trump）正背負共和黨的期望邁向11月總統大選。川普遭暗殺未遂後數日，他預計在共和黨全代會（RNC）正式被提名為總統候選人，與民主黨現任總統拜登（Joe Biden）角逐白宮大位。

川普在前往威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）出席共和黨全代會的私人飛機上接受「紐約郵報」（NewYork Post）訪問時說：「我本不該出現在這裡，應該已經死了。」

根據報導，川普的右耳包著白色繃帶，他說，這是一次「非常超現實的經歷」。

川普強調，假如他沒有稍微向右轉頭，去看一張有關非法移民數據的圖表，他早已中彈身亡。就在那麼一瞬間，本應致命的一槍只傷到他一小部分耳朵，讓他的額頭和臉頰濺上鮮血。

約5萬名共和黨員陸續來到密西根湖（LakeMichigan）岸邊，參加一切將以川普為主軸的全代會。這場盛會預計在18日達到高潮，屆時川普將發表接受提名的演說。

負責協調共和黨全代會維安事務的美國特勤局（Secret Service）人員吉布生－奇奇諾（AudreyGibson-Cicchino）說：「我們已做好充分準備，並制定了全面的維安計畫，我們已準備就緒。」

本屆共和黨全代會許多安排都是按照川普形象量身訂做，主題聚焦在他「讓美國再次偉大」（MAGA）這個競選口號。