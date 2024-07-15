川普遭暗殺未遂 克里姆林宮：普亭無聯繫計畫

克里姆林宮（Kremlin）今天表示，在美國前總統川普遭暗殺未遂後，俄羅斯總統普亭並未與他聯繫，也沒有計畫這樣做。

路透社報導，當被問及是否會加強普亭（VladimirPutin）周邊的維安措施，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭已受到適當程度的保護。

培斯科夫告訴媒體記者：「無論發生什麼事件，維安措施都已因顯而易見的原因加強。」

「我們只能重申，國家元首的安全已得到適當程度保障，考量到國際緊張局勢普遍惡化，已採取所有必要措施。」

克里姆林宮昨天表示，莫斯科當局不認為美國政府應對13日川普（Donald Trump）遇襲負責，但指控美國政府製造出挑起攻擊的氣氛。

普亭尚未對這起事件發表公開評論。

培斯科夫的評論與一些川普的共和黨盟友相呼應，他們也在事件後立即將責任歸咎於現任美國總統拜登（Joe Biden）。

培斯科夫昨天說道：「在無數次用法律手段、法院、檢察官，以及在政治上抹黑和損害候選人等方法，試圖將候選人川普逐出政治舞台後，所有外部觀察家都明白，他的生命處於危險之中。」