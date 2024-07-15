川普遭暗殺未遂 克里姆林宮：普亭無聯繫計畫
克里姆林宮（Kremlin）今天表示，在美國前總統川普遭暗殺未遂後，俄羅斯總統普亭並未與他聯繫，也沒有計畫這樣做。
路透社報導，當被問及是否會加強普亭（VladimirPutin）周邊的維安措施，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭已受到適當程度的保護。
培斯科夫告訴媒體記者：「無論發生什麼事件，維安措施都已因顯而易見的原因加強。」
「我們只能重申，國家元首的安全已得到適當程度保障，考量到國際緊張局勢普遍惡化，已採取所有必要措施。」
克里姆林宮昨天表示，莫斯科當局不認為美國政府應對13日川普（Donald Trump）遇襲負責，但指控美國政府製造出挑起攻擊的氣氛。
普亭尚未對這起事件發表公開評論。
培斯科夫的評論與一些川普的共和黨盟友相呼應，他們也在事件後立即將責任歸咎於現任美國總統拜登（Joe Biden）。
培斯科夫昨天說道：「在無數次用法律手段、法院、檢察官，以及在政治上抹黑和損害候選人等方法，試圖將候選人川普逐出政治舞台後，所有外部觀察家都明白，他的生命處於危險之中。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言