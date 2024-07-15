投資人評估川普遇刺未遂衝擊 亞股走勢不一

競選今年美國總統大選的前總統川普13日遭遇暗殺未遂，數據暗示這起事件使得他再度當選的機率更高。投資人評估相關情勢可能的影響，亞洲股市今天收盤應聲走勢分歧。

法新社報導，市場目光還投向在北京召開的中共第20屆中央委員會第3次全體會議（簡稱20屆三中全會），期望見到振興中國經濟的措施。

官方數據顯示，中國第2季經濟成長率僅4.7%，遠不如彭博（Bloomberg）調查分析師預期的5.1%，也低於北京設定的目標5%。此外，中國6月零售銷售額成長率銳減，歸咎於當地消費大軍出手依舊保守。

美國股市上週收盤上揚，未受美國躉售物價漲幅高於預期所影響。因為前一天公布的美國6月消費者物價指數（CPI）上漲速度較預期放緩，令人更看好美國聯邦準備理事會（Fed）在9月調降利率。

然而，投資人持續密切關注美國情勢。近幾週共和黨籍的川普（Donald Trump）在11月總統大選擊敗現任民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的機率已不斷上升，他在本週共和黨全國代表大會（RNC）召開前遇槍擊受輕傷後，支持度又增加。

觀察家指出，若川普重返白宮，美國企業稅可能降低，有利於公司獲利增加；但美國可能會對中國祭出新關稅措施，導致彼此緊張加劇。

香港股市今天收盤下挫1.5%，台北、威靈頓、曼谷和雅加達股市也收低。但上海股市收高0.1%，雪梨、首爾、新加坡和馬尼拉股市也都收漲。東京股市則因國定假日休市。