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質疑川普遇刺有陰謀 民主黨金主顧問道歉

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國共和黨籍前總統川普（圖）昨遭暗殺未遂。民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）的顧問梅爾宏（Dmitri Mehlhorn）稍早稱這起槍擊案可能是「一場戲」，他今天為此道歉。路透
美國共和黨籍前總統川普（圖）昨遭暗殺未遂。民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）的顧問梅爾宏（Dmitri Mehlhorn）稍早稱這起槍擊案可能是「一場戲」，他今天為此道歉。路透

美國共和黨籍前總統川普昨遭暗殺未遂。民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）的顧問梅爾宏（Dmitri Mehlhorn）稍早稱這起槍擊案可能是「一場戲」，他今天為此道歉。

路透社報導，梅爾宏是民主黨策士，也是億萬富豪霍夫曼的顧問，而霍夫曼是社群媒體平台「領英」（LinkedIn）的共同創辦人，也是民主黨多數候選人的重要贊助人。

共和黨與民主黨高層領袖，包括川普與現任總統拜登，都在這起槍擊案後呼籲深陷分裂的美國團結起來、保持冷靜。川普很可能在今年11月總統大選中再度與爭取連任的拜登對決。

川普昨天在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）的造勢大會上遭槍擊，右耳見血，另有1名場邊男子喪命、2人受傷。20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）則遭擊斃。

這起槍擊案在網路上引發一波缺乏根據的陰謀論，有人稱幕後黑手是和川普作對的「深層政府」（deepstate），也有人說，可能是為博取同情而上演的一場戲。

新聞網站Semafor報導，梅爾宏在寫給同溫層一些記者和支持者的電子郵件中說，可能「有人慫恿這起『槍擊案』，甚至可能是一場戲，好讓川普被拍到照片，並從強烈批評中受益」。

梅爾宏今天為此道歉。他說：「我昨晚寄出一封現在令我感到後悔的電郵。我沒有諮詢我的團隊就撰寫並寄了出去。我已直接向他們道歉。我也要毫無保留地公開道歉，因為我的言論讓昨晚的核心事實失去焦點：政治暴力再次奪走一名無辜美國人的生命。」

他還說：「我們每次都必須不遺餘力地團結起來，譴責這種暴力。任何其他話題都是轉移焦點。」

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