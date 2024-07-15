行刺川普槍手曾和地方員警對峙！AR步槍逼退後連開數槍

「解決分歧要用選票，不是子彈。」川普槍擊事件之後，目前已公開初步的調查：20歲的槍手庫克斯（Thomas Crooks）單獨犯案、但行兇動機仍然不明。傷勢無礙的川普，已前往威斯康辛州準備參加共和黨全國代表大會，不過在敏感的槍擊案後，開放持槍的威斯康辛州維安問題，也成為警戒焦點。美國總統拜登在美東時間14日晚間的黃金時段，在象徵意義重大的橢圓形辦公室發表談話，呼籲美國民眾冷靜、停止激化與對立，「在美國，解決政治的分歧要靠投票，不是子彈」。川普槍擊案不只是對本屆大選有根本上的衝擊，對於美國的民主政治更是一大挑戰，歐美媒體也對此擔憂：接下來的選戰走向是否更加激化、輿論的對立與撕裂，短時間也難以緩解消化。

2024-07-15 12:53