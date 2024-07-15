快訊

總統核定成立大法官提名審薦小組 擬明日開會

00919第五次配息！80萬股民一早被錢香醒 平均入帳金額曝光

水族館舉辦「企鵝婚禮」席開8桌！新人站台上乾瞪賓客吃海鮮大餐 網笑：超寫實

行刺川普槍手曾和地方員警對峙！AR步槍逼退後連開數槍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇槍擊行刺，紐約郵報揭露，一名地方員警曾爬梯子上屋頂盤查，並和槍手庫克斯短暫對峙。圖為造勢現場空拍圖。路透
美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇槍擊行刺，紐約郵報揭露，一名地方員警曾爬梯子上屋頂盤查，並和槍手庫克斯短暫對峙。圖為造勢現場空拍圖。路透

美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇槍擊行刺，紐約郵報揭露，一名地方員警曾爬梯子上屋頂盤查，並和槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）短暫對峙，可是遭庫克斯以AR步槍瞄準威脅便撤退，隨後庫克斯立即朝川普所在位置連續開數槍。

13日傍晚6時左右，造勢活動上許多民眾目擊槍手爬上130碼外的大樓屋頂，緊急向員警示警。

美聯社引述未具名執法官員表示，警方獲報後派遣一名員警爬梯子上去屋頂盤查，可是遭到庫克斯用步槍瞄準威脅，該員警撤退下梯子，庫克斯隨即瞄準川普所在位置連開數槍，導致川普右耳受傷、1人死亡，以及2人重傷。

槍手後續立即被狙擊手鎖定並當場擊斃。

該員警隸屬於地方執法部門，因應造勢活動被調往支援美國特勤局。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

談槍擊驚魂 川普：若沒轉頭看圖表 可能就死了

央視閱讀量7.8億 川普遇刺成中最熱話題 官媒卻冷處理

緊跟時事…川普遭槍擊2小時後 中國商家賣起他的握拳衣

川普遇刺流彈波及 50歲消防員「肉身當盾牌」護妻女中彈亡

相關新聞

槍擊案之後：川普迎接共和黨大會、拜登籲降溫冷靜

「解決分歧要用選票，不是子彈。」川普槍擊事件之後，目前已公開初步的調查：20歲的槍手庫克斯（Thomas Crooks）單獨犯案、但行兇動機仍然不明。傷勢無礙的川普，已前往威斯康辛州準備參加共和黨全國代表大會，不過在敏感的槍擊案後，開放持槍的威斯康辛州維安問題，也成為警戒焦點。美國總統拜登在美東時間14日晚間的黃金時段，在象徵意義重大的橢圓形辦公室發表談話，呼籲美國民眾冷靜、停止激化與對立，「在美國，解決政治的分歧要靠投票，不是子彈」。川普槍擊案不只是對本屆大選有根本上的衝擊，對於美國的民主政治更是一大挑戰，歐美媒體也對此擔憂：接下來的選戰走向是否更加激化、輿論的對立與撕裂，短時間也難以緩解消化。

遇刺後首受訪！川普憶中彈當下只想「這件事」 稱全代會不罵拜登了

英國廣播公司（BBC）報導，美國前總統川普遇刺受傷後隔日，首度接受訪問，他對「華盛頓觀察家報」（Washington E...

行刺川普槍手曾和地方員警對峙！AR步槍逼退後連開數槍

美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇槍擊行刺，紐約郵報揭露，一名地方員警曾爬梯子上屋頂盤查，並和槍手庫克斯（Thomas ...

川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

白宮訪客紀錄曝！帕金森氏症專家8進白宮 會見拜登私人醫師

外媒報導，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康納（K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。