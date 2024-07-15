行刺川普槍手曾和地方員警對峙！AR步槍逼退後連開數槍
美國前總統川普13日於賓州造勢遭遇槍擊行刺，紐約郵報揭露，一名地方員警曾爬梯子上屋頂盤查，並和槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）短暫對峙，可是遭庫克斯以AR步槍瞄準威脅便撤退，隨後庫克斯立即朝川普所在位置連續開數槍。
13日傍晚6時左右，造勢活動上許多民眾目擊槍手爬上130碼外的大樓屋頂，緊急向員警示警。
美聯社引述未具名執法官員表示，警方獲報後派遣一名員警爬梯子上去屋頂盤查，可是遭到庫克斯用步槍瞄準威脅，該員警撤退下梯子，庫克斯隨即瞄準川普所在位置連開數槍，導致川普右耳受傷、1人死亡，以及2人重傷。
槍手後續立即被狙擊手鎖定並當場擊斃。
該員警隸屬於地方執法部門，因應造勢活動被調往支援美國特勤局。
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