談槍擊驚魂 川普：若沒轉頭看圖表 可能就死了

美國前總統川普昨天躲過暗殺後，今天接受「紐約郵報」訪問時說，他「原本應該會死」，還說這是一次「非常超現實的經歷」。

法新社報導，川普在前往威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會的私人飛機上接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時說：「我本不該出現在這，應該已經死了。」共和黨人預料將正式提名川普為總統候選人，於11月大選挑戰民主黨籍的現任總統拜登。

根據報導，川普的右耳包著白色繃帶，他說，這是一次「非常超現實的經歷」。

川普還說：「醫院裡的醫生說，他從沒見過這樣的事情，他說這是個奇蹟。」川普幕僚堅持不讓記者拍照。

川普說，假如他沒有稍微向右轉頭，去看一張有關非法移民數據的圖表，他已經中彈身亡。就在那麼一瞬間，本應致命的一槍只傷到他一小部分的耳朵，讓他的額頭和臉頰濺上鮮血。