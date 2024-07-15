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死神擦「耳」而過！川普差點被爆頭 音檔曝槍手離講台僅約110公尺

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普（如圖）13日在賓州造勢遇刺受傷，特勤人員事後表示川普差點就被爆頭。歐新社
美國前總統川普（如圖）13日在賓州造勢遇刺受傷，特勤人員事後表示川普差點就被爆頭。歐新社

美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺受傷，蒙大拿州立大學（MSU）聲紋鑑識專家梅赫（Robert Maher）分析現場音檔指出，當時槍手距離川普演講的看台僅有110公尺到120公尺左右，而一名目擊者更透露，幸好當時川普轉頭介紹圖表，否則子彈射穿的就會是頭部。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅赫描述槍擊當下，現場發出「劈啪劈啪」的雜音，「這是子彈擊出槍口前，超音速子彈經過麥克風時會發出的聲音。」他進一步表示，假設子彈平均速度在每秒800到1000公尺之間，以「劈啪劈啪」雜音出現的時間表明槍手當時距離麥克風僅110到120公尺。

這個結論與CNN最初的分析一致，也就是說，槍聲響起當下，試圖暗殺川普的槍手就藏身在距離講台120公尺至150公尺的屋頂位置。

槍擊事件發生後，川普的右耳受傷，鮮血流到右臉，傷勢看起來怵目驚心。

對此，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，一名與會者愛什（Vanessa Asher）回憶，她坐在距離講台第6排，事發時川普正揮舞雙手，向選民解釋投影幕上的圖表，並在緊要關頭轉頭看了其中一張圖表，「如果他當時沒轉頭，就會被子彈擊中頭部」。

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