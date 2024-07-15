快訊

警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

國人很愛？台灣旅遊「一堆仿外國景點」 網點出殘酷真相

分析：川普遇刺會否撼動美國大選？

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲
圖／德國之聲

美國前總統川普週六（7月13日）在賓州的競選活動上，遭到一名20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）刺殺攻擊未遂，共造成包含槍手在內2人死亡，另有2人受傷；川普右耳受傷濺血，生命無大礙。

由於事發的賓州是美國大選的關鍵搖擺州，不少人認為這起事件有利於川普的選情，使他以「倖存者」的身分吸引更多中間選民的支持及同情票。

槍擊撼動美國大選走向？

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）政策分析師艾倫（Clayton Allen）向DW表示，川普在受傷後，臉部染血並高舉右手振臂的照片，將成為這場選舉的「代表性畫面」。川普當前在各方民調上都領現拜登，這場事件也會讓拜登的處境更加艱難。

艾倫指出，此事也有可能淡化民主黨內呼籲拜登讓賢退選的呼聲，進一步穩定他欲競選連任的地位。

據多家美國媒體14日發布的最新民調，川普在槍擊案前的全國民調中，支持率約介在45％至49％之間，領先拜登大約1至2個百分點。

美國媒體VOX引述1981年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）遭槍擊中彈後的蓋洛普民調：當時他的支持率從約60％上升至約68％，這顯示當有知名政治人物在槍擊案中倖存時，會引發一波同情和支持。

不過，也有分析認為，川普及拜登的民調在過去幾個月都沒有出現太大變化；儘管拜登首場電視辯論表現不佳，民調亦未出現大幅度下滑。

此外，投票日距離現在仍有4個月，槍擊事件所帶來的同情效應是否能持續維持，也是變數之一。紐約州立大學科特蘭分校政治學教授斯皮策（Robert Spitzer）向自由歐洲電台表示，川普的支持度可能暫時上升，但這種情況未必會持續到11月。

「可以預期川普的候選地位在共和黨大會後進一步提高……但我認為在幾週的時間內，川普和拜登總統（的民調表現）將恢復到過去1、2個月的水平。」

謠言、陰謀論、政治對立升溫

事件發生後，美國網路出現大量討論。根據網路公司PeakMetrics統計數據，槍擊事件發生2小時後，社群媒體上關於川普的討論聲浪與平日相比，大增了17倍，其中大多都是表達對川普的同情或呼籲團結，但也出現許多「陰謀論」。

網路上未經證實的消息包含宣稱「中國是幕後黑手」、「（槍擊）是拜登政府幹的」等說法。甚至有人無證據聲稱，是共和黨全國委員會主導這場針對川普的攻擊。

共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）13日在社交平台X上發文，要求賓州地方檢察官應立即對拜登提出煽動暗殺的指控，稱槍擊事件是「拜登下了命令」。

槍擊案之後，拜登週日（14日）發表全國電視演說，重申美國「沒有政治暴力的餘地」。「隨著選舉接近，我們所有人現在都面臨著考驗。越是事關重大，眾人越是激情」，不過，「我們的信念絕不能淪為暴力」。

拜登在演說中呼籲各方透過投票解決分歧，並敦促外界對槍擊案的調查細節保持謹慎，稱目前尚不清楚槍手動機。

美國聯邦調查局（FBI）將週六的攻擊視為「暗殺未遂」和「潛在的國內恐怖主義行為」。

經初步調查，槍手的車內還發現了一個疑似爆裂物的裝置。槍手是合法登記的共和黨人，但他過去也有向民主黨捐款的紀錄。FBI表示，尚未確定槍手的政治意識形態。

川普照常出席共和黨大會

川普週日在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，有鑑於週六發生的事件，他原先有意將前往威斯康辛州共和黨全國代表大會（RNC）的行程往後推遲，「但我剛剛決定，我不能允許『槍手』或潛在的暗殺者迫使我改變日程安排……因此我將如期前往密爾瓦基」。

共和黨全國代表大會為期4天，從本週一（15日）開始至週四（18日）舉行，會議中將選出代表該黨出戰今年11月5日大選的正副總統提名人。

川普預計將正式接受黨內提名，再度角逐總統大位，預計週四晚間對外發表演說。

（路透社、美聯社、彭博社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

川普 拜登 美國大選

相關新聞

槍擊案之後：川普迎接共和黨大會、拜登籲降溫冷靜

「解決分歧要用選票，不是子彈。」川普槍擊事件之後，目前已公開初步的調查：20歲的槍手庫克斯（Thomas Crooks）單獨犯案、但行兇動機仍然不明。傷勢無礙的川普，已前往威斯康辛州準備參加共和黨全國代表大會，不過在敏感的槍擊案後，開放持槍的威斯康辛州維安問題，也成為警戒焦點。美國總統拜登在美東時間14日晚間的黃金時段，在象徵意義重大的橢圓形辦公室發表談話，呼籲美國民眾冷靜、停止激化與對立，「在美國，解決政治的分歧要靠投票，不是子彈」。川普槍擊案不只是對本屆大選有根本上的衝擊，對於美國的民主政治更是一大挑戰，歐美媒體也對此擔憂：接下來的選戰走向是否更加激化、輿論的對立與撕裂，短時間也難以緩解消化。

遇刺後首受訪！川普憶中彈當下只想「這件事」 稱全代會不罵拜登了

英國廣播公司（BBC）報導，美國前總統川普遇刺受傷後隔日，首度接受訪問，他對「華盛頓觀察家報」（Washington E...

行刺川普槍手遭同學爆料！邊緣人常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

紐約郵報報導，美國前總統川普13日於賓州造勢遇刺，涉嫌行凶的20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks...

川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員

華盛頓郵報報導，美國前總統川普13日晚間於賓州造勢遭遇槍擊刺殺，包含科技鉅子馬斯克在內的右傾商業巨擘隨後利用社群媒體帶風...

想拿川普遇刺濺血照製網售商品？注意！這次與他上次入獄照不同

川普遭槍擊後臉部濺血但高舉右拳的形象周日出現在各大報頭版頭，網路商家動作超快，已經開始銷售印有這個圖像的T恤和咖啡杯，但...

川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。