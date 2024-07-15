川普遭暗殺未遂 拜登白宮演說呼籲走出封閉同溫層

美國前總統川普日前在造勢活動遭暗殺未遂，總統拜登為讓選情降溫，當即撤下競選廣告，並暫停選舉活動，連夜趕回白宮坐鎮。他14日晚間在橢圓形辦公室發表演說，呼籲走出封閉的同溫層，並安排15日接受電視專訪後才會恢復競選。

川普（Donald Trump）13日在賓州巴特勒郡（ButlerCounty）造勢活動發表演說時遭開槍射擊，他的右耳上半部被子彈劃過濺血。槍手連開數槍，造成1民眾死亡、2人重傷。槍手隨後被維安人員擊斃。

拜登14日晚間在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）發表6分鐘演說，呼籲美國民眾彼此難免有不同意見，這是人性，但政治不是殺戮戰場，而應是可以和平辯論的場域。

他說，「在美國，我們用投票箱解決分歧，而非子彈」。

拜登提出幾件暴力事件，包括針對兩黨國會議員的槍擊、不滿2020年總統選舉結果的暴民2021年1月6日在國會山莊暴動、前眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）的先生在自宅遇襲、選舉官員遭恐嚇、現任州長遭綁架、川普遭暗殺等。

他說：「在美國，這種暴力行為或任何形式的暴力都沒有立足之地。絕對沒有例外。我們不能讓這種暴力行為正常化。」

拜登也說，「我們需要走出只聽取同溫層意見的封閉狀態，否則假消息會更猖獗，外國勢力會更容易利用這些分歧煽動我們，從而塑造符合他們利益的結果」。

拜登13日當晚在家鄉德拉瓦州造勢，就槍擊案表達譴責，訴求民眾團結，並決定暫停選舉廣告播放，也連夜趕回白宮坐鎮，聽取槍擊案簡報。他在14日早、晚更2度發表談話，同時安排15日將再接受電視訪問。

美國國家廣播公司（NBC）報導，拜登2021年上任時強調凝聚國家團結，呼籲民眾「結束這場紅、藍的政治對立」。但隨著他啟動連任競選，他將川普領導的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動描述為對美國民主的嚴重威脅，必須被擊敗。

報導指出，13日的槍擊案發生後，拜登也放緩語氣，當天也打電話慰問川普，確認川普受傷及康復的情形。

共和黨15日起召開全代會，提名川普及副手搭檔。拜登15日傍晚也將前往內華達州拉斯維加斯，繼續選舉行程。

拜登說，他將繼續透過競選活動向選民宣傳他的政績與國家願景，這是民主應該有的運作方式。「我們辯論，並保持不同意見。我們比較候選人的品格、過去所做的事、關心的議題、提出的議程、及對美國的願景」。

拜登說，「改變美國的力量應掌握在人民手中，用和平的方式選擇不同的願景，而不是在潛在刺客的手中」。