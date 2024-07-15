快訊

警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

國人很愛？台灣旅遊「一堆仿外國景點」 網點出殘酷真相

川普維安出包後！特勤局稱全代會不增加布防「準備18個月不必變動」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
特勤局調度官員吉布森–奇奇諾（中）14日在記者會上向大眾保證，大會維安已經籌備18個月之久，屆時將按部就班進行，不會加強布防。美聯社
特勤局調度官員吉布森–奇奇諾（中）14日在記者會上向大眾保證，大會維安已經籌備18個月之久，屆時將按部就班進行，不會加強布防。美聯社

美國前總統川普13日於賓州造勢遇刺受傷，美國特勤局（Secret Service）挨批維安出包，而隨著共和黨全國代表大會在15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基舉行，特勤局調度官員14日向大眾保證，大會維安已經籌備18個月之久，屆時將按部就班進行，不會加強布防。

共和黨全代會登場在即，屆時預計正式提名川普為總統候選人，而川普日前才遭遇暗殺受傷，不免令社會大眾餘悸猶存。

紐約時報指出，美國總統拜登14日呼籲針對特勤局在槍擊案前後的運作機制展開「第三方檢討」，並且重新評估共和黨全代會的維安措施。

對此，華盛頓郵報指出，執法官員最新透露不會增派布防，稱全代會維安已經籌備18個月的時間，計畫堅實，沒有更新必要。

特勤局負責大會調度的官員吉布森–奇奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）表示，目前有關大會的維安運作計畫沒有改變。美國聯邦調查局密爾瓦基辦公室特別探員漢索（Michael E. Hensle）說，執法機關針對網路活動評估後判定，對於大會或其中特定人士「沒有明顯威脅」。

一名知情人士透露，，民主黨籍威州州長艾佛斯（Tony Evers）要求特勤局與全代會合作，進一步限制附近槍枝管制。

截至目前，大會附近區域的槍枝禁令並未改變。一般大眾禁止攜帶槍枝進入大會場地「第一服務廣場」（Fiserv Forum），不過密爾瓦基市中心其他區域不在禁令範圍。

在威州，民眾取得許可即可合法攜帶槍械出入公共場所，但是要妥善裝存。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川普遇襲台股震盪近260點 台積電扮穩盤角色

川普躲過槍擊 支持者視「天選之人」強化總統相

社群假訊息 義大利體育編輯遭誤認為川普案槍手

川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員

相關新聞

槍擊案之後：川普迎接共和黨大會、拜登籲降溫冷靜

「解決分歧要用選票，不是子彈。」川普槍擊事件之後，目前已公開初步的調查：20歲的槍手庫克斯（Thomas Crooks）單獨犯案、但行兇動機仍然不明。傷勢無礙的川普，已前往威斯康辛州準備參加共和黨全國代表大會，不過在敏感的槍擊案後，開放持槍的威斯康辛州維安問題，也成為警戒焦點。美國總統拜登在美東時間14日晚間的黃金時段，在象徵意義重大的橢圓形辦公室發表談話，呼籲美國民眾冷靜、停止激化與對立，「在美國，解決政治的分歧要靠投票，不是子彈」。川普槍擊案不只是對本屆大選有根本上的衝擊，對於美國的民主政治更是一大挑戰，歐美媒體也對此擔憂：接下來的選戰走向是否更加激化、輿論的對立與撕裂，短時間也難以緩解消化。

遇刺後首受訪！川普憶中彈當下只想「這件事」 稱全代會不罵拜登了

英國廣播公司（BBC）報導，美國前總統川普遇刺受傷後隔日，首度接受訪問，他對「華盛頓觀察家報」（Washington E...

行刺川普槍手遭同學爆料！邊緣人常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

紐約郵報報導，美國前總統川普13日於賓州造勢遇刺，涉嫌行凶的20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks...

川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員

華盛頓郵報報導，美國前總統川普13日晚間於賓州造勢遭遇槍擊刺殺，包含科技鉅子馬斯克在內的右傾商業巨擘隨後利用社群媒體帶風...

想拿川普遇刺濺血照製網售商品？注意！這次與他上次入獄照不同

川普遭槍擊後臉部濺血但高舉右拳的形象周日出現在各大報頭版頭，網路商家動作超快，已經開始銷售印有這個圖像的T恤和咖啡杯，但...

川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。