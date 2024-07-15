川普維安出包後！特勤局稱全代會不增加布防「準備18個月不必變動」

美國前總統川普13日於賓州造勢遇刺受傷，美國特勤局（Secret Service）挨批維安出包，而隨著共和黨全國代表大會在15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基舉行，特勤局調度官員14日向大眾保證，大會維安已經籌備18個月之久，屆時將按部就班進行，不會加強布防。

共和黨全代會登場在即，屆時預計正式提名川普為總統候選人，而川普日前才遭遇暗殺受傷，不免令社會大眾餘悸猶存。

紐約時報指出，美國總統拜登14日呼籲針對特勤局在槍擊案前後的運作機制展開「第三方檢討」，並且重新評估共和黨全代會的維安措施。

對此，華盛頓郵報指出，執法官員最新透露不會增派布防，稱全代會維安已經籌備18個月的時間，計畫堅實，沒有更新必要。

特勤局負責大會調度的官員吉布森–奇奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）表示，目前有關大會的維安運作計畫沒有改變。美國聯邦調查局密爾瓦基辦公室特別探員漢索（Michael E. Hensle）說，執法機關針對網路活動評估後判定，對於大會或其中特定人士「沒有明顯威脅」。

一名知情人士透露，，民主黨籍威州州長艾佛斯（Tony Evers）要求特勤局與全代會合作，進一步限制附近槍枝管制。

截至目前，大會附近區域的槍枝禁令並未改變。一般大眾禁止攜帶槍枝進入大會場地「第一服務廣場」（Fiserv Forum），不過密爾瓦基市中心其他區域不在禁令範圍。

在威州，民眾取得許可即可合法攜帶槍械出入公共場所，但是要妥善裝存。