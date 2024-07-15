川普躲過槍擊 支持者視「天選之人」強化總統相

將再度代表共和黨參選總統的川普昨天躲過槍擊，僅右耳被子彈擦過。美媒報導，共和黨、福音派教徒將這堪稱奇蹟的事件歸功上帝之手，視川普為天選之人，有利強化他當總統的形象。

政治新聞媒體Politico今天報導，全美多處大型教會的牧師今天在主日崇拜聚會時，將川普（DonaldTrump）13日在賓州造勢場合躲過槍擊的奇蹟歸功於上帝，或將川普描繪為天選之人，可讓福音派教徒堅信川普是總統人選的必然選擇。

在加州奇諾崗市（Chino Hills）的福音派基督教教會，主任牧師希伯斯（Jack Hibbs）在主日聚會播放福斯新聞網（Fox News）製播的槍擊案新聞影片，對會眾說：「我的問題是，為何川普還能活著？」

報導說，希伯斯向會眾暗示，上帝認為川普是「以色列最好的朋友」。在川普任期內，他積極支持以色列，包括改變美國長期以來的政策，而承認耶路撒冷為以色列的首都等，這些措施深受保守派和福音派基督徒讚賞。

喬治亞州福音派教會今天的主日聚會放映牧師富蘭克林（Jentezen Franklin）錄製的影片。他說，上帝保護川普，有其用意；他引用舊約關於以色列得到上帝祝福的預言，祈求上帝讓川普實現帶領美國強大的使命。

不過，報導也說，南方浸信會神學院的教授沃克（Andrew Walker）認為，天選之人的概念在特定教派中根深柢固，但並非所有福音派基督徒都這樣看待。

許多共和黨政治人物也以上帝之手來解釋為何川普能驚險倖免於暗殺企圖。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）說，「上帝昨天保護了川普總統」。佛羅里達州共和黨聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）在社群平台X的貼文發布一張插圖，畫的是天使引導川普避開子彈。

曾參與共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）貼文說，川普躲過暗殺是「神的眷顧」，「一髮之差，險些對國家帶來致命打擊」。

根據美聯社近期報導，川普在2016、2020年競選總統時，都獲得高達約8成福音派選民的支持。但是他2020年選舉落敗，被指控密謀推翻選舉結果，導致2021年1月6日的國會山莊暴動，他也因企圖掩蓋支付成人片女星封口費而篡改商業紀錄而遭定罪，讓部分福音派支持者對他失望。