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社群假訊息 義大利體育編輯遭誤認為川普案槍手

中央社／ 羅馬14日綜合外電報導

義大利足球網站編輯維奧里特（Mark Violets）今天表示，他在社群媒體X被誤認為是涉嫌刺殺美國前總統川普的槍手，他將對此採取法律行動。

路透社報導，在社群媒體X廣泛流傳的一則訊息寫著：「根據巴特勒警察局（Butler Police Department）說法，槍擊川普的槍手已在現場被捕，經確認為「反法西斯主義運動」（Antifa）成員維奧里特。」

這則訊息還附有一張維奧里特的照片，然而，網路上瘋傳的這張槍手照片，真實身分是義大利足球隊「AS羅馬」球迷網站romagiallorossa.it的編輯。

美國聯邦調查局（FBI）今天稍早確認，涉嫌槍擊川普的是賓州貝塞爾公園市（Bethel Park）20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。特勤局表示，嫌犯已遭特勤人員擊斃。

住在羅馬的維奧里特在Instagram寫道：「我明確否認自己與這起事件有關。」他說，自己半夜被與上述貼文相關的Instagram與X通知聲吵醒。

維奧里特指控兩名義大利X用戶散布針對他的假訊息，並表示明天將向警方檢舉他們，以及採用假訊息的媒體。

維奧里特稱這些X用戶是「跟蹤狂」，多年來一直鎖定他為目標，而針對這些人的刑事訴訟仍在進行當中。

維奧里特說：「希望大家不要再來煩我，因為我從2018年以來，就一直是這類事件的受害者。」

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