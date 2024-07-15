快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「魅力值飆高」財源滾滾來

MLB／道奇連2天9局遭逆轉 大谷帶6項國聯第1數據結算上半季

政治不是一樣爛 ?英國新首相的信任重建之路

躲過暗殺 川普抵密爾瓦基參加共和黨全代會

中央社／ 密爾瓦基14日綜合外電報導

美國前總統川普兒子艾瑞克透露，川普今天抵達威斯康辛州密爾瓦基出席共和黨全國代表大會。前一天，川普在賓州舉行的造勢活動遭遇暗殺未遂，耳朵受傷。

法新社報導，艾瑞克（Eric Trump）在社群媒體X發文說，「與@realdonaldtrump（川普）一起降落密爾瓦基」，並附上一段影片，當中可以看到「川軍一號」（Trump Force One）機上的正副機師正在執行降落程序。

儘管賓州造勢大會發生槍擊事件，造成1名民眾死亡、2人受傷，川普本人也被一顆子彈劃傷耳朵，川普堅持會依照行程出席共和黨全國代表大會。

共和黨人預料將正式提名川普為總統候選人，於11月大選挑戰民主黨籍的現任總統拜登

美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對明天登場的共和黨全國代表大會，美國特勤局（US SecretService）今天表示，他們目前沒有進一步加強維安的計畫。

特勤局會議協調員吉布生-西奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）在密爾瓦基舉行的記者會上表示，「我們現有的計畫將繼續執行下去，我們對這些計畫很有信心」。她說：「這是一個歷經了18個月的過程，各級政府都為這次活動的安全計畫做出貢獻。」

兩名知情人士告訴CNN，不常在造勢場合露面的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）也將與他一起出席競選活動。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

川普賓州遇襲 法人：台股盤勢增變數震盪難免

川普新賽局 群益投顧：台積電仍是投資首選

川普遇刺 50歲義消以身護家人中彈亡被譽英雄

拜登再發聲籲團結 用投票解決歧見非子彈

相關新聞

行刺川普槍手遭同學爆料！邊緣人常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

紐約郵報報導，美國前總統川普13日於賓州造勢遇刺，涉嫌行凶的20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks...

FBI破解手機獲2600條線索！20歲男拿父親槍枝行刺川普 車內驚見爆裂物

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，負責調查川普遇刺案的美國聯邦調查局（FBI）尚未釐清槍手犯案動機，目前以...

拜登再發聲籲團結 用投票解決歧見非子彈

川普在賓州碰上槍擊案震驚全美，美國總統拜登14日兩度發聲，呼籲團結，並承諾將公布獨立調查結果；受傷的前總統川普與夫人梅蘭妮亞公開呼籲的也是團結，川普說，他不會為此改變計畫，如期赴威斯康辛州參與全代會。

川普造勢遭槍擊凶嫌和支持者喪命 案發4要點一次看

美國前總統川普昨天在賓州一場選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷，他的一名支持者中彈身亡，犯案槍手則被擊斃。法新社列出4大重點，解...

川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox...

造勢中槍 川普遇刺 右耳擦傷

美國前總統川普十三日在賓州巴特勒市競選造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，川普表示子彈穿過他的右耳上方。川普在特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。