川普造勢遇襲受傷 梅蘭妮亞譴責槍手是怪物

美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天痛斥在造勢活動中朝前總統川普開槍的槍手是「怪物」，並譴責導致川普受傷的這起暗殺企圖。

法新社報導，梅蘭妮亞在社群平台X發布聲明指出：「這個怪物將我丈夫視為非人的政治機器，企圖終結川普的熱情─他的笑聲、他的聰明才智、他對音樂的熱愛，和他鼓舞人心的力量。」

她說：「當我看見那顆暴力的子彈擊中我丈夫唐納時，我意識到我和巴倫（Barron Trump）的生活正處於毀滅性改變的邊緣。」巴倫是川普與梅蘭妮亞的18歲兒子。

梅蘭妮亞表示：「我感謝勇敢的特勤人員和執法官員，他們冒著生命危險保護我的丈夫。」

川普昨天在賓州巴特勒（Butler）舉行造勢集會時遇襲受傷，他晚間透過社群媒體表示，子彈擊中他右耳上方。

在這起事件中，槍手遭擊斃，一名參加造勢的民眾不幸喪生，另有兩人重傷。

梅蘭妮亞也向受害者家屬致上「最誠摯的慰問」。

現年54歲的梅蘭妮亞鮮少參與川普的競選活動，川普的造勢大會她一次也沒出席，也很少與他一起出現在公共場合。