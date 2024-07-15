拜登上任第3度橢圓辦公室演說！喊話政治降溫 譴責暴力提國會暴動案
美國前總統川普在當地時間13日遇刺震驚國際社會，現任總統拜登14日晚間罕見在白宮橢圓辦公室發表談話，疾呼「讓美國政治降溫」，希望美國人民團結一致，但他強調美國不允許任何形式的暴力時，提到國會暴動案。
拜登於美東時間14日晚間8時於白宮橢圓辦公室發表談話，向美國人民喊話「降低政治溫度」，表明即使立場不同也並非仇敵，而是鄰人、親友、同僚，更重要的是，「都是美國人」。
拜登談到，美國人靠選票解決歧見而非子彈，「改變美國的力量應該掌握在美國人民手中，而不是企圖行刺的凶嫌」，「不能任由暴力常態化」。
另外，拜登也表示政治競爭應該是和平辯論的場域。
拜登在演說最後談到堅持美國價值以保護國家未來的重要性，呼籲公民建立一個 「良善辯論」和 「尊重法治」的民主國家。
拜登就任至今僅兩度在橢圓辦公室發表談話，分別是去年6月介紹兩黨成功合作通過債務上限協議工作，以及去年10月回應哈瑪斯突襲以色列事件。
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