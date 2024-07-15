FBI破解手機獲2600條線索！20歲男拿父親槍枝行刺川普 車內驚見爆裂物

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，負責調查川普遇刺案的美國聯邦調查局（FBI）尚未釐清槍手犯案動機，目前以國內恐怖主義行動進行偵辦，20歲凶嫌庫克斯（Thomas Matthew Crooks）車內發現爆裂物，而作案槍枝屬於其父親，目前正在破解庫克斯手機內容，已經獲得超過2600條線索。

專責特別探員羅傑克（Kevin Rojek）14日傍晚向媒體表示，目前調查還在初步階段，當局尚未釐清槍手意識型態與作案動機，初步研判是單獨作案，未對其他公共場所構成立即威脅。

另外，目前並未查到庫克斯有精神疾患病史或者犯罪前科。

FBI認為作案槍枝屬於庫克斯父親合法購買，而其家屬也全力配合調查。