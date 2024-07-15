【專家之眼】美國亂象與台灣安危

月前美方提出1971年聯合國2758決議案的新解，其中就以台灣地位未定論為基礎，並聲稱該決議不支持、不等同，也未反映對中國「一中原則」的共識；該決議不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定；該決議不構成聯合國對於台灣最終政治地位的官方立場，以及該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。總之，美方堅持2758號決議並未認定台灣是中華人民共和國一部分，與其他國家建立外交關係及參與國際組織是台灣正當權利，中國無權干涉阻撓。

無獨有偶，日前拜登還簽屬解決西藏與中國爭議的法案，並稱美方從未採取「西藏自古就是中國一部分」的立場，而大陸與西藏的爭端必須依照國際法，通過不設前提的對話來和平解決。此西藏地位未定論不就是與台灣地位未定論相互呼應？美方先試探北京的底線，來做為2758案的前哨？

再加上，此次川普遭槍擊，更加引發美國共和與民主兩黨的對立。川普被槍擊後流血的照片，已經成為英雄的圖騰，故拜登氣勢必被壓抑，要如何挽回頹勢？綜合觀之，拜登最佳的伎倆，就是打台灣牌。

美方要以台灣來刺激北京，最簡潔有效的方法，就是提升台灣的國際地位，其中又以提升AIT為準大使館最為簡潔，或名稱不變，以維持一中政策。美方甚至還可與歐盟聯手，因歐洲議會早在2021年就已通過，要將其駐台的「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan）。

這必定引發北京強烈的反應，川普也難以反對，因為美國民眾普遍對於大陸的印象不佳，尤其國會支持台灣的力道甚強。故在11月投票之前，在AIT上作手腳，這是否是民主黨拉抬聲勢的救命仙丹？而拜登愈趨劣勢愈可能鋌而走險，台灣難道不必憂心？

另外，目前相關的陰謀論已在美國滿天飛，或稱此槍擊案是由民主黨所指使，甚至美國即將爆發內戰的提法也已出現，川普的盟友和支持者也已將暴力事件歸咎於拜登，因為民主黨議員曾稱川普是法西斯，助長了行刺的動機。若美國兩黨的短兵博奕出軌，而形成美國的內捲與內亂，這是否將提供北京對台出手的好機會？