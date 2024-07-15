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川普躲過槍擊 拜登：提供一切資源保護他安全

中央社／ 華盛頓14日專電

將代表共和黨再度參選總統的川普13日造勢躲過槍擊，暴露維安疏失。美國總統拜登今天說，將提供一切資源與保護，以確保川普的人身安全，同時將對該起事件的維安工作進行獨立調查。

拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天上午再度聽取聯邦調查局（FBI）等單位就發生在賓州巴特勒郡（Butler County）的槍擊案提出簡報。拜登會後發表3分鐘談話，訴求美國民眾展現團結。

拜登沒有就槍擊案提出更多外界不知的細節。他說，目前仍不清楚槍手的動機，也呼籲外界不要揣測或任意聯想。

這起槍擊發生在13日傍晚約6時12分，川普正在講台演說，一顆子彈掃過他右耳上半部，他迅速蹲下以講台為掩護，維安人員立刻上前包圍住他，將他帶離。槍手連開數槍，造成1民眾死亡、2人重傷。槍手被維安人員擊斃。

媒體報導，槍手在距離川普演說的講台僅400至500呎（約120至150公尺）的建築物屋頂開槍。有民眾說，造勢場周遭屋頂沒有部署維安人員，似乎跟以往不同。也有人說，看到持槍男子後試圖警告警方和特勤局，但不被採信。

拜登在談話中說，槍手動機未明，他已指示聯邦調查局、司法部、國土安全部等單位「徹底、迅速」完成調查。同時會就13日的維安進行獨立調查，把結果向民眾報告。

共和黨15日起將在威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee）舉行全代會，一連4天，期間將正式提名川普及搭擋副手。拜登說，已指示相關單位檢視所有的維安措施，並會提供一切資源與保護，確保川普的安全。

拜登說，他在槍擊案後與川普通話，談話簡短、氣氛良好，他很感激川普現在狀況還不錯，在康復中。他同時向遇害民眾的家屬致上哀悼，罹難者是一名父親，為了保護家人而喪生。他也祈禱2名受傷民眾早日康復。

川普 拜登 美國大選

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