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血腥現場／民眾驚呆 所有人都臥倒趴下

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

綜合外媒引述多名目擊者及現場影片報導，槍響後一片混亂，傳出女性尖叫聲，但也有「川粉」看到川普起身似乎無大礙後報以掌聲。共和黨籍聯邦眾議員穆索當時就在這場選舉造勢活動的前排，他形容為「血腥現場」。

另據一名自稱約瑟夫．麥恩（Joseph Mine）的目擊者說，「我聽到幾聲槍響，身旁有個男子頭部中彈、當場死亡，身體還倒在看台下方。」麥恩還說，這些傷亡的受害者位子似介於槍手與川普間。

麥恩形容，一開始很像是放煙火；距舞台最遠的群眾恐有半數以為是某種詭異的玩笑，另一半大概有點察覺到，並試圖說服其他人了解事件的嚴重性，接著現場幾乎所有人開始臥倒或趴下。

還有一名男性目擊者說自己正好是急診科醫師。他描述說，「有人尖叫說他中槍了，我就過去向對方表明自己是醫師，讓我幫忙」這名醫師目擊者還說，「那人流好多血、頭部受傷」。

穆索則回憶稱，起初就像場普通的集會，接下來迅速傳出幾聲槍響，在第二聲或第三聲槍聲後，大家就曉得發生什麼事了。很多人驚慌失措，呼喊需要醫護人員，但過一下群眾就平靜下來，「尤其說真的，在總統川普站起來豎起大拇指時，群眾就漸趨鎮定」。

川普 拜登 美國大選

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