FBI主導偵辦／作案AR步槍 槍擊案常見凶器

美國聯邦調查局（FBI）已正式聲明庫克斯是川普遭「暗殺未遂」案的涉案者，亦證實此人已被FBI人員當場擊斃，該局主導偵辦，不過，槍手做案動機仍未確定。

FBI等執法單位正持續調查，並呼籲民眾提供可能有助了解案情的照片或影片。美國聯邦航空總署（FAA）十四日宣布，貝塞爾公園市上方空域因特殊維安理由暫時關閉。

FBI匹茲堡轄區辦公室負責人、特別探員羅傑克十三日晚間簡報時指出，「現階段我們尚未確定（槍手做案）動機」，還在搜查犯罪現場。FBI偵辦人員說，槍手身上沒有身分證件，但藉由生物辨識及去氧核醣核酸（DNA）方法確認身分。

FBI已部署調查人員和蒐證小組，並從全美各地調派人力支援。

相關官員並證實，現場有一名民眾喪生，另有兩人情況危急。死傷者均為男性。另據執法單位消息人士說法，槍手持一把阿瑪萊特步槍（AR），從選舉造勢活動的維安區域外一棟小屋屋頂，朝活動的舞台開槍。

阿瑪萊特是美國武器製造公司，但因操控簡單和射擊準確，廣受槍枝愛好者喜愛，而往往遭濫用為槍擊案凶器，釀成多起傷亡。據美國全國射擊運動基金會（NSSF）資料，全美現有約五百萬支至一千萬支合法持有的AR-15步槍。