美特勤前幹員：最近屋頂 竟無人布防

綜合外媒報導，美國FBI對槍手庫克斯竟能連開多槍感到驚訝，兩位前FBI幹員更直言，槍手埋伏開槍之處距川普造勢活動舞台並不遠，但維安人員卻未事先布防，令人難以置信。

據美國有線電視新聞網（CNN）分析，槍手應是從距川普約一二○公尺至一五○公尺處射擊。

已退休的前FBI督導幹員摩爾曾任兩年防範狙擊手的「反狙擊手」，他表明屋頂應預先派人把守。

摩爾指出，儘管美國特勤局（USSS）可能已收到槍手位置的警告，但特勤局人員當時的視野恐極為受阻。摩爾解釋道，「我們不能只是講『屋頂有人！』接著對可疑人士開槍」，「問題在於屋頂那塊區域可能有一堵矮牆擋住視線，才把槍手藏起來」。

USSS前幹員拉索爾薩也同意，接下來勢必對川普維安部署進行檢討，他可能獲更類似現任總統維安規格的保護。也從該局退休的外勤幹員查康也提到，他很吃驚案發時竟無人看守那個屋頂，他並形容屋頂等高處是槍手的「完美棲息地」。

查康說，該建築物既距舞台最近，視線又很清晰；其實應有人同意屋頂不受監控和無人看管，這恐怕是維安規畫或執行的漏洞。他認為，維安單位原本能針對屋頂的部署做好安排，但在計畫或執行期間，可能出現什麼事情或情況，才造成無人看管。

現場一位男子則對英國廣播公司（BBC）聲稱，在槍響前，他就看到槍手在屋頂，並試圖向警方和USSS人員示警，但未被理會。現場另有群眾宣稱，在槍手身影出現後，約有三至四分鐘，執法人員竟「毫無動作」。目擊者史密斯還說，群眾看到槍手後，「我心想川普怎麼還在說話，沒人將他拉下台？」隨後就傳出槍響。

鑒於維安明顯出現漏洞，共和黨籍聯邦眾議院議長強生表明，眾院很快將要求USSS、國土安全與FBI官員赴聽證會作證，報告相關案情調查進度。