20歲槍手是共和黨員 父忙釐清他到底發生了什麼

美國前總統川普在賓州巴特勒遭槍擊案，聯邦調查局（FBI）十三日晚間聲明確認槍手是年僅廿歲的湯瑪斯．馬修．庫克斯（Thomas Matthew Crooks），但做案動機仍不明。

綜合外媒報導，據賓州選民紀錄，庫克斯是登記在冊的共和黨籍選民。另據美國聯邦選委會（FEC）紀錄顯示，一個姓名也是湯瑪斯．庫克斯而且聯絡地址相同者，曾於二○二一年一月小額捐款十五美元（約台幣四九○元）給名為「行動藍」（ActBlue）的政治行動委員會，這筆錢再由ActBlue提撥給名為「進步投票計畫」的民主黨陣營團體，此人時年十七歲。

「行動藍」主要為左派與民主黨政治人物募款；進步投票計畫則旨在動員民主黨員去投票。

槍擊發生當時，美特勤局幹員一邊保護川普，一邊拔槍應變。（美聯社）

白人男子庫克斯來自賓州第二大城匹茲堡近郊的貝塞爾公園自治市，距川普十三日的選舉造勢會場以南約五十六公里、車程約一小時。據匹茲堡當地媒體報導，庫克斯前年從「貝塞爾公園中學」畢業時，還獲美國「國家數學與科學倡議」頒發五百美元獎學金。外媒取得的高中畢業典禮影片顯示，他領取畢業證書時，現場傳出掌聲。

美國憲法雖規定，公民滿十八歲享有投票權，但預定十一月五日投票的美國大選，將是「首投族」庫克斯首度擁有總統選舉權。其父、現年五十三歲的馬修．庫克斯（Matthew Crooks）對美國有線電視新聞網（CNN）坦言，他還在設法釐清兒子「到底搞什麼鬼」和發生了什麼，等到和執法人員談過後再發言。

賓州公開法庭紀錄並無庫克斯犯罪紀錄。

巴特勒市人口僅約一點三萬，職業以藍領為主。該市為巴特勒郡郡治，該郡白人人口占九成五，政黨傾向偏共和黨，有登記的共和黨員近八萬人，民主黨員則不到四萬人。