川普遇刺後 馬斯克表態相挺

美國前總統川普遇刺未遂後,特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)13日首次公開表態支持川普,避險基金大佬艾克曼(Bill Ackman)也在社群媒體表達支持。蘋果、臉書母公司Meta、Google、OpenAI、微軟及亞馬遜等科技業領袖則表達慰問。

馬斯克13日在社群媒體X發表一段川普臉上沾血且振臂高呼「奮戰」的影音,表示「我完全支持川普總統,也希望他迅速康復」,他稍後在一篇貼文引述保守派創投家提爾(Peter Thiel)與民主黨超級金主霍夫曼(Reid Hffman)的討論說,「這位烈士(川普)活下來了」。這些貼文也強化馬斯克的政治傾向「右轉」,給予川普重量級的支持。他在之前兩次選舉表示會投給民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓和拜登。

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF