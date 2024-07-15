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川普遇刺後 馬斯克表態相挺

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

美國前總統川普遇刺未遂後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）13日首次公開表態支持川普，避險基金大佬艾克曼（Bill Ackman）也在社群媒體表達支持。蘋果、臉書母公司Meta、Google、OpenAI、微軟及亞馬遜等科技業領袖則表達慰問。

馬斯克13日在社群媒體X發表一段川普臉上沾血且振臂高呼「奮戰」的影音，表示「我完全支持川普總統，也希望他迅速康復」，他稍後在一篇貼文引述保守派創投家提爾（Peter Thiel）與民主黨超級金主霍夫曼（Reid Hffman）的討論說，「這位烈士（川普）活下來了」。這些貼文也強化馬斯克的政治傾向「右轉」，給予川普重量級的支持。他在之前兩次選舉表示會投給民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓和拜登

此外，億萬富豪艾克曼13日在社群媒體Threads被問到是否支持川普選總統時，回答「我剛剛支持他了」。

曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）則在社群媒體X罕見發文，讚揚川普「在真正的槍火下展現了極大的風度和勇氣」，「為他的安然無恙感恩，也為受害者及其家人哀傷」。

其他矽谷科技界領袖也發文祝福川普快速康復，同時抨擊暴力，蘋果執行長庫克表示祈禱川普快速恢復，「我的心與他、其他罹難者及川普家人同在，我強烈譴責這起暴力」。

川普 拜登 美國大選

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