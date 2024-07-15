川普遇刺 重返白宮機率增

美國前總統川普13日在造勢活動遭遇槍擊，右耳受傷但無大礙，美國聯邦調查局（FBI）定調為「暗殺未遂」。觀察家認為，川普在被護送離開時，臉上沾血並振臂疾呼「Fight」的畫面，將強化他的「硬漢」形象，提高了他在11月總統大選勝選的希望，比特幣價格14日盤中大漲3%，漲破60,000美元。

博弈網站Prediclt顯示，川普重返白宮的機率升至67%，高於前一天的61%。市場迅速反應，由於川普標榜對加密貨幣產業友善，比特幣價格14日盤中大漲3.1%至60,414美元，乙太幣也一度漲2%，報3,226.43美元。

川普於美東時間13日下午6時13分（台灣時間14日上午6時13分）左右，在賓州的造勢活動上台沒幾分鐘，突然傳出槍響，隨後川普右手摸往右耳，顯然臉上有血跡，他立刻被特勤人員包圍蹲下保護，隨後站起來被護送離開現場時，振臂高喊「Fight、Fight、Fight」。

川普在社群平台Truth Social表示，他的右耳上方被子彈擊中，但「無虞」。其競選團隊表示，川普15日將照計畫出席共和黨黨代表大會，預料將接受共和黨正式提名參選總統。美聯社報導，川普已出院，並搭機抵達紐華克自由國際機場。川普幕僚在社群媒體X公布的影音畫面顯示，川普下機時未見頭部有包紮，身旁有特勤人員與全副武裝的反襲擊小組成員。

特勤局表示，槍手從高處開槍，已遭擊斃，現場另有一名觀眾喪生，兩位男性受重傷。FBI證實此事為暗殺未遂，主嫌為20歲的賓州共和黨員庫魯克斯，動機尚待釐清。

美國朝野與各國旋即譴責政治暴力，美國總統拜登在白宮發表全國演說表示，美國不容許這種暴力，拜登競選團隊表示將暫停所有宣傳，儘可能撤下電視廣告。

川普遇刺後，社群媒體迅速出現諸多陰謀論與不實資訊，包括聲稱是拜登下達槍擊令、這起意外是精心設計的舞台等，也讓總統大選局面更顯混亂。

許多政治觀察家認為，川普振臂的畫面在網路瘋傳，營造「硬漢」形象，身後又有飛揚的美國國旗，在川普面臨刑事指控之際，強化他是被迫害的「政治烈士」渲染力，有助鞏固共和黨基本盤。