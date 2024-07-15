川普遇襲 各國領袖譴責暴力

美國前總統川普十三日在賓州巴特勒造勢時遇襲，世界領袖紛表震驚並譴責暴力。賴清德總統昨天上午向川普致上誠摯關心，祈禱他能早日康復；總統府也在第一時間請外交部長林佳龍致電美國在台協會（AIT）表達關心之意。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統也強烈譴責任何形式的政治暴力，並向所有在這次攻擊事件受影響的受害者，致上最深的慰問之意。她說，賴總統第一時間已委請林佳龍部長，致電AIT台北辦事處長谷立言表達關心。總統府強調，台灣會持續與理念相近的民主國家，攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並與國際社會共同團結支持民主，持續為世界貢獻良善力量。

朱立倫 表達慰問與關心

國民黨主席朱立倫同樣在第一時間透過國民黨國際部與駐美代表處轉達慰問與關心，期望川普能早日康復；國民黨會繼續與美國及世界支持中華民國的友邦，致力於深化民主制度，確保每個一人都不應該受到暴力的威脅。

在歐洲，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾譴責這場攻擊：「我們再次目睹針對政治代表的不可接受的暴力行為。」英國新任首相施凱爾表示，他對造勢會上「駭人的場景感到震驚」，「任何形式的政治暴力在我們的社會中都沒有立足之地」。

義大利總理梅洛尼表示，她「懷著憂慮」關注賓州的最新消息，並祝福川普早日康復。這位右翼領袖表示，她希望「在接下來幾個月的競選活動中，對話和責任能戰勝仇恨和暴力」。

在亞太地區，日本首相岸田文雄透過社群平台X表示，「我們必須堅決對抗挑戰民主的暴力行為，並祈禱川普前總統早日康復」。南韓總統尹錫悅透過社群網站就此事表達震驚並慰問川普。

印度總理莫迪表示：「對於我朋友遭受攻擊讓我深感擔憂。暴力在政治和民主國家中沒有立足之地。」

澳洲總理艾班尼斯表示，這起槍案「讓人擔憂」。

阿根廷總統 怪「國際左派」

在美洲，阿根廷民粹主義總統米雷伊在這起暗殺事件發生後怪罪「國際左派」，並說：「由於選舉失利的恐慌，他們訴諸恐怖主義來強加他們落後的獨裁議程。」

美媒呼籲 以選票解決分歧

各家美國媒體紛紛對美國前總統川普十三日遇刺發表看法。紐約時報社論稱這是警醒，呼籲美國人以選票解決分歧而非暴力。華爾街日報和華盛頓郵報則形容這是美國政治史上黑暗混亂的一天，大家都受到有毒政治影響，也擔心這場選舉會走向醜陋的結局。

扁：美會發生 台也要小心

前總統陳水扁昨受訪說，真的非常震驚，讓他想到自己廿年前的三一九槍擊案，當年同樣是選舉活動、最後一天發生在台南民主聖地，川普遭槍擊案發生地賓州也可說是美國民主聖地、革命發源地，有很多巧合，所以要特別小心，「美國會發生，我們台灣也要小心」。

對川普遇襲，北京方面昨公布，大陸國家主席習近平已向川普表達慰問。

大陸外交部官網於昨天下午三時十分，發表內容簡短的「外交部發言人就美國前總統川普遭遇槍擊答記者問」。根據官方說法，發言人指出，中方關注川普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向川普表達慰問。不過官方並未提及慰問管道與內容。

陸學者：與319槍擊案不同

針對川普遭槍擊事件，大陸美國問題專家、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，此次槍擊事件應是暗殺而非「自導自演」，因川普是差點「就沒命了」，和台灣「三一九槍擊案」當時前總統陳水扁遇刺事件不同。他並認為川普一旦被確立為「美國英雄」的形象，選情將會對拜登非常不利。

金燦榮提到，事件對川普的選情會是「利好」；川普遭槍擊後，有張照片流傳很廣，即川普臉上流著血，高舉著拳頭表示要繼續戰鬥，背後是美國國旗。有人甚至已把這張照片和自由女神拼在一起，一個戰鬥者、捍衛美國民主的形象就出來了。

至於美國內部問題，金燦榮稱，近年來美國兩黨政治品質惡化，原來兩黨都還是溫和派占上風，雖政見不同，但不是那麼極端，很多事情還可合作；但現在兩黨政治也愈來愈走向極端化。以前美國人很驕傲，認為他們有一種「英美式妥協」，和法國那種容易走極端的政治氛圍不同，但現在他們也很極端，做事不顧後果，溫和派的餘地愈來愈少。此外，美國的資本集團正在分化，這也是兩黨政治分化的根本原因。