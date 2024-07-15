聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主黨聚焦八月換登／艱困拜登 救選情難上加難

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

美國前總統川普在正式獲得共和黨提名參選總統前夕遇襲，有學者認為，川普在遇槍擊時的「英雄式」反應，很符合美國愛國情操，大大為其形象加分；亦有學者認為，川普早在與美國總統拜登首次辯論後，在民調上就取得領先，槍擊案後可能再度拉大彼此差距。

川普於賓州演講造勢遭槍手攻擊，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威認為，川普是被害的一方，槍擊案很有可能激起共和黨的團結，並吸引部分中間選民的支持。

政大國際關係研究員嚴震生也認為，川普在遇襲當下，他耳上有血，仍振臂疾呼「戰鬥」（fight），這樣威武、英雄的形象，非常符合美國的愛國形象，短期內勢必拉高川普的聲勢，選情也對川普有利。

嚴震生表示，槍擊案發生在關鍵搖擺州之一的賓州，雖然案發地點傾向支持共和黨，但影響力有可能擴及南方，吸引部分民主黨和中間選民的支持，將為川普加分。

馬準威認為，在川普與拜登首次電視辯論之後，兩人原來五五波的支持度已經出現拉鋸，大小民調都指向川普領先，拜登已經面臨非常辛苦之局，此刻再加上槍擊案的影響，拜登要彌補差距是難上加難。

他分析說，若拜登想要急起直追，通膨議題還是決勝關鍵，雖然美國通膨數字已見降幅，但「數字只是一個數字」，與民眾切身的體驗還是有距離；除非拜登有辦法讓通膨進一步明顯緩解，否則難以拉近支持度。

不過他也說，解決通膨的政策並非一時半刻就會見到成效，就算拜登對症下藥，未必在時程上能拯救選情。

嚴震生認為，接下來該觀察的是：川普的副手是誰，以及民主黨是否會在八月「換登」。他指出，假如川普的副手人選本周出爐，與川普沒有互補性，可能會讓部分選民感到失望；此外，選情是否還有變數，也端看民主黨八月全代會會不會臨陣換將。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話「簡短且充滿尊重」

趴屋瞄準目標！川普造勢遭暗殺未遂 疑似槍手犯案影片曝光

川普遭槍擊成美大選變數 陸專家：減緩拜登退選壓力

「有利重返白宮」川普遇襲牽動選情 英媒：美政壇數十年來最重要時刻

相關新聞

川普造勢遭槍擊凶嫌和支持者喪命 案發4要點一次看

美國前總統川普昨天在賓州一場選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷，他的一名支持者中彈身亡，犯案槍手則被擊斃。法新社列出4大重點，解...

川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox...

造勢中槍 川普遇刺 右耳擦傷

美國前總統川普十三日在賓州巴特勒市競選造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，川普表示子彈穿過他的右耳上方。川普在特...

川普中槍 濺血揮拳高呼戰鬥

美國前總統川普十三日在造勢活動上遭槍擊，他聽到槍響受傷後第一時間敏捷的蹲下躲避，耳上有血，仍不忘與台下支持者互動，振臂疾...

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話「簡短且充滿尊重」

美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺後，總統拜登曾致電川普。美國CNN報導，了解相關狀況的消息人士表示，兩人間的對話「氣氛...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。