民主黨聚焦八月換登／艱困拜登 救選情難上加難

美國前總統川普在正式獲得共和黨提名參選總統前夕遇襲，有學者認為，川普在遇槍擊時的「英雄式」反應，很符合美國愛國情操，大大為其形象加分；亦有學者認為，川普早在與美國總統拜登首次辯論後，在民調上就取得領先，槍擊案後可能再度拉大彼此差距。

川普於賓州演講造勢遭槍手攻擊，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威認為，川普是被害的一方，槍擊案很有可能激起共和黨的團結，並吸引部分中間選民的支持。

政大國際關係研究員嚴震生也認為，川普在遇襲當下，他耳上有血，仍振臂疾呼「戰鬥」（fight），這樣威武、英雄的形象，非常符合美國的愛國形象，短期內勢必拉高川普的聲勢，選情也對川普有利。

嚴震生表示，槍擊案發生在關鍵搖擺州之一的賓州，雖然案發地點傾向支持共和黨，但影響力有可能擴及南方，吸引部分民主黨和中間選民的支持，將為川普加分。

馬準威認為，在川普與拜登首次電視辯論之後，兩人原來五五波的支持度已經出現拉鋸，大小民調都指向川普領先，拜登已經面臨非常辛苦之局，此刻再加上槍擊案的影響，拜登要彌補差距是難上加難。

他分析說，若拜登想要急起直追，通膨議題還是決勝關鍵，雖然美國通膨數字已見降幅，但「數字只是一個數字」，與民眾切身的體驗還是有距離；除非拜登有辦法讓通膨進一步明顯緩解，否則難以拉近支持度。

不過他也說，解決通膨的政策並非一時半刻就會見到成效，就算拜登對症下藥，未必在時程上能拯救選情。

嚴震生認為，接下來該觀察的是：川普的副手是誰，以及民主黨是否會在八月「換登」。他指出，假如川普的副手人選本周出爐，與川普沒有互補性，可能會讓部分選民感到失望；此外，選情是否還有變數，也端看民主黨八月全代會會不會臨陣換將。