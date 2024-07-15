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「戰鬥」川普 催出共和黨內基本盤

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國前總統川普造勢遇刺，邊流血邊高舉拳頭高呼「戰鬥」的畫面，將成為歷史鏡頭，有利深化川普一直自詡的受迫害人設，拉抬川普選情。許多共和黨人認為，這起事件將鞏固基本盤，促使支持者出來投票。

萊斯大學總統歷史學家布林克利直言，川普遇刺後第一時間被拍到的畫面將成為歷史鏡頭，尤其美國人偏好見證壓力下展現的堅毅和勇氣，「川普高舉拳頭的畫面將成為嶄新象徵，挺過暗殺後成為烈士，將得到社會大眾同情」。

華盛頓郵報指出，川普在扮演烈士和受害者方面也得心應手，槍擊案更自然而然將他放在這個角色上。川普事後在「真實社群」戲劇性描述當時情景，「我聽到呼嘯聲和槍聲，並感覺子彈穿透皮膚。大量出血」，並且對其他受害者表示哀悼。

已有共和黨人將槍擊原因歸咎於拜登。共和黨眾議員柯林斯指出，Politico網站八日報導拜登在募款會中稱「是時候讓川普成為靶心」，不久後便發生槍擊案。

目前看來，川普遇刺已攫取各界對美國大選的關注，掩蓋了近來拜登辯論不佳引發民主黨換將聲浪，不過也讓拜登情勢更加不利。

共和黨眾議員柏謝特表示，川普高呼戰鬥的畫面「會變成競選口號」，這段影片比任何事都「更能激發基本盤的熱情」。

共和黨眾議員迪艾斯波西多表示，儘管川普已經在邊境安全和經濟議題上取得贏面，但槍擊事件毫無疑問將激發選民出來投票。

這起事件甚至讓共和黨人對完全執政，即贏得總統和參眾兩院，更具信心。

猶他州眾議員李伊與川普任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩發表聯合聲明，進一步呼籲拜登下令撤銷對川普所有的刑事指控。

科技界領袖包括蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長阿特曼都表達聲援。曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯罕見發文，稱讚川普的勇氣。特斯拉執行長馬斯克第一時間表示，「我全力支持總統川普，並希望他早日康復」。

川普 拜登 美國大選

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