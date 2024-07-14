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川普造勢遭槍擊凶嫌和支持者喪命 案發4要點一次看

中央社／ 巴特勒14日綜合外電報導
美國前總統川普（中）13日在造勢活動遭遇槍擊，右耳受傷但無大礙，美聯邦調查局定調為暗殺未遂。（美聯社）
美國前總統川普（中）13日在造勢活動遭遇槍擊，右耳受傷但無大礙，美聯邦調查局定調為暗殺未遂。（美聯社）

美國前總統川普昨天在賓州一場選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷，他的一名支持者中彈身亡，犯案槍手則被擊斃。法新社列出4大重點，解析川普遇刺未遂案目前已知的事實。

●事情發生經過

賓州當地時間13日下午6時8分（台灣時間14日清晨6時8分），身穿白襯衫、深色西裝外套、頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）紅帽子的川普（Donald Trump），正在賓州巴特勒（Butler）的造勢舞台痛批非法移民。

當川普說到「看看發生了什麼事」，連續4聲槍響打斷了他的話。

川普摀住自己的右耳，現場可聽到有人一再大喊「趴下」，接著傳來第5、6聲槍響。

川普蹲在講台後方，美國特勤局（Secret Service）人員衝到台上將他團團圍住，現場群眾傳出陣陣尖叫。

短短4秒內又可聽到數槍，讓更多川普的支持者趴下，更多維安人員也衝上舞台。

第一聲槍響後大約17秒，現場可以聽到最後一槍，然後有一名女性放聲尖叫。

傳出槍響後的22秒，3名全副武裝的維安人員來到台上，特勤局人員傳達「我們已經安全」、「我們走吧」等指示後，他們扶起衣衫不整的川普。

槍手開火後大約1分鐘，川普起身並在特勤局人員圍住他時說：「讓我拿我的鞋子。」

再過了13秒，川普向群眾揚起拳頭，民眾則報以歡呼。川普被帶下舞台時，手裡拿著他的「讓美國再次偉大」紅帽，現場群眾高喊：「美國！」

案發大約2分鐘後，川普再次舉起拳頭並短暫轉向群眾，然後就坐車離去。

川普搭車離開造勢地點後，全副武裝、穿著卡其迷彩服的安全人員抵達現場。

●川普「有感覺到子彈」

晚間8時42分，川普於他自創的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，首次談到這起槍擊事件。

他寫道：「我被一顆子彈擊中，子彈穿透我右耳上部。我馬上察覺事情不對勁，我聽到（子彈）颼颼聲和槍響，然後立刻感覺到子彈劃破皮膚。」

川普之後又發布第2則貼文：「此刻，比以往更重要的是我們團結一心，展現我們身為美國人的真實性格，保持強大和堅定。」

美國白宮指出，總統拜登（Joe Biden）於晚間6時50分聽取關於這起槍擊案的初步簡報，他在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）向記者說：「美國不容忍這種暴力行為，這非常、非常病態。」

將近晚間10時30分，總統辦公室稱拜登已跟川普通話，且會縮短他在雷荷勃斯灘的行程，提早返回華府。

●被擊斃槍手身分已確認

美國當地媒體報導，聯邦調查局（FBI）確認槍手是20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks），來自賓州貝塞爾公園市（Bethel Park）。

紐約時報（The New York Times）和美國有線電視新聞網（CNN）引述官方紀錄報導，庫克斯是登記在冊的共和黨選民，但過去曾捐出15美元給民主黨陣營團體「進步投票計畫」（Progressive Turnout Project）。

美國特勤局指出，槍手「從造勢現場外的高處多次射向舞台」，後來被特勤局人員擊斃。

媒體TMZ公布的影片顯示，一名據稱是槍手的人趴在屋頂上，手持一把步槍。

根據影片，這名男子留著棕色長髮，看起來身穿灰色襯衫和卡其褲趴在屋頂上。不過法新社無法立即查證核實這段影像。

美國媒體報導，這名槍手持有AR-15半自動步槍。

●川普支持者1死2重傷

除了槍手遭擊斃，還有一位民眾於造勢集會喪命，以及兩名聽眾受重傷。

兩位目擊者告訴美國媒體，他們看見一名男子頭部中彈身亡。

一名自稱約瑟夫（Joseph）的男子向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）表示：「在我旁邊的男子被射中頭部當場死亡…另一個女子看起來被擊中前臂或手部。」

另一位目擊者自稱是急診室醫師，他說某人大喊有人中彈後，自己便過去幫忙。

這位目擊者穿著染血的「美國」字樣T恤，他指著自己的頭部說：「那個人遭到爆頭。」

川普 拜登 美國大選

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