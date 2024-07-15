川普中槍 濺血揮拳高呼戰鬥

美國前總統川普十三日在造勢活動上遭槍擊，他聽到槍響受傷後第一時間敏捷的蹲下躲避，耳上有血，仍不忘與台下支持者互動，振臂疾呼「戰鬥」。這般無懼態勢已成歷史畫面，在距大選僅剩三個多月、民主黨掀換將聲浪之際，川普聲勢料將更旺。

美東時間十三日晚間六時十一分左右，共和黨總統候選人川普正向賓州城市巴特勒的支持者演說，現場突然爆出數聲槍響，川普迅速蹲下以講台為掩護，數名特勤人員一擁而上將他包圍。川普剛剛遭到槍擊，他的白襯衫被解開，頭上的紅帽子也不見了，他的臉上沾滿了血。一群特勤人員將身體壓在川普身上保護他，「我們必須採取行動，我們必須採取行動」，其中一人說。

恐慌的特勤人員急忙護送川普下講台，一頭亂髮的川普卻收起驚魂未定的表情，「等等，等等，等等，等等」，他對特勤人員說，聲音是急促但清晰的命令。

無奈之下，特勤人員停了下來。川普凝視著人群，他的手臂伸向天空，開始向空中揮拳，人群也高呼回應「美國！美國！」

特勤們隨後慢慢地將川普推向樓梯，當他們到達最上面的台階時，再次停了下來，以便川普可以將手臂舉得更高一點，更快地揮動拳頭，振臂疾呼「戰鬥」數次。人群的呼喊聲更大了。

很難想像有哪個時刻能更充分體現川普的政治直覺、他與其支持者的聯繫以及他對當今媒體時代的掌控。紐約時報說，川普在離開舞台之前，不忘向支持者表示他沒事，儘管有些人仍在槍響的恐懼中哭泣。川普不僅揮手點頭，還在血淋淋的臉上舉起了拳頭，以示反抗，這創造了歷史不會忘記的形象。

川普一直非常注意自己在重要時刻的樣子，他會模仿硬漢影星克林伊斯威特的斜視，準備露出兇惡的面部表情。但在遇刺性命交關之際，川普沒有時間為此做準備，他展現的一切都是本能。

反觀對手拜登總統近來在公開場合顯露的老邁、結巴、講話頻頻出錯，川普這次遇刺大難不死的臨場反應，勢必為選情加分。