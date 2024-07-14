槍擊陰謀論漫天 拜登將川普「置靶心」談話遭做文章

美國前總統川普13日造勢遇襲，引發漫天謠言。有共和黨國會議員貼文，去脈絡地引用拜登日前說要把川普「置於靶心」的談話，將槍擊事件歸咎拜登；有團體說是川普支持者策劃。陰謀論快速傳播，對選情投入變數。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，槍擊案發生後，當局認定是為暗殺即將獲得共和黨提名的川普（Donald Trump），立刻展開調查，但對外釋出的資訊很少。一波波未經證實的陰謀論充斥社群媒體和其他管道。

據報導，至少3名共和黨籍國會議員貼文，指槍擊案與拜登（Joe Biden）、民主黨有關，指控他們要讓川普消失。

共和黨喬治亞州聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins）在社群平台X推文，指槍擊案是「拜登下令」，並轉推其他推文，內容是拜登8日在募款餐會的談話：「我們談夠辯論了，是時候將川普置於靶心了。」（We're done talking about the debate, it's time to put Trump in a bullseye.）

有網友利用平台的加註功能，試圖澄清拜登這句談話被斷章取義，拜登的意思是在選舉中打敗川普。華郵報導，已有超過400萬人次閱覽柯林斯的貼文。

政治新聞媒體Politico在8日報導，拜登當時說：「我有一份任務，那就是打敗川普。我絕對確信我是做到這一點的最佳人選。我們談夠辯論了，是時候將川普置於靶心了。」

華郵報導，喬治亞州共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在X平台推文說，民主黨人多年前就希望川普「消失」，他們已經準備好為此做任何事。

列名川普副總統搭擋名單的南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）推文表示，民主黨及其媒體盟友多年來「不顧後果地煽動恐懼」，稱川普和其他保守派對民主構成威脅，他們的煽動性言論將包括川普在內的保守派人士生命置於危險中。

華郵報導，一名匿名陰謀論者在社群媒體聲稱，拜登團隊內部隱秘的「深層政府」（Deep State）試圖在電視直播中暗殺川普。隨後的貼文說，這是川普試圖打倒「菁英撒旦戀童者」的代價。這個術語通常被美國極端右派用來詆毀其政治對手。這兩則貼文都有逾百萬人次閱覽。

另外，美國國家廣播公司（NBC）報導，槍擊案發生後1小時內，許多社群平台X的貼文宣稱，槍擊案是川普支持者策劃；這些貼文達數百萬次閱覽，但都沒有提出任何證據。社群平台Threads、Instagram也有同樣的現象。

這起槍擊案造成造勢場合的川普支持者1死2重傷。川普被子彈打到耳朵，傷勢不重。

美國聯邦調查局（FBI）確認槍手是20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。他在現場被特勤人員擊斃，犯案動機不明。