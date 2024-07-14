快訊

溫網／直落3拍落約克維奇奪冠美夢 阿爾卡拉斯衛冕成功再寫紀錄

槍擊陰謀論漫天 拜登將川普「置靶心」談話遭做文章

中央社／ 華盛頓14日專電

美國前總統川普13日造勢遇襲，引發漫天謠言。有共和黨國會議員貼文，去脈絡地引用拜登日前說要把川普「置於靶心」的談話，將槍擊事件歸咎拜登；有團體說是川普支持者策劃。陰謀論快速傳播，對選情投入變數。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，槍擊案發生後，當局認定是為暗殺即將獲得共和黨提名的川普（Donald Trump），立刻展開調查，但對外釋出的資訊很少。一波波未經證實的陰謀論充斥社群媒體和其他管道。

據報導，至少3名共和黨籍國會議員貼文，指槍擊案與拜登（Joe Biden）、民主黨有關，指控他們要讓川普消失。

共和黨喬治亞州聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins）在社群平台X推文，指槍擊案是「拜登下令」，並轉推其他推文，內容是拜登8日在募款餐會的談話：「我們談夠辯論了，是時候將川普置於靶心了。」（We're done talking about the debate, it's time to put Trump in a bullseye.）

有網友利用平台的加註功能，試圖澄清拜登這句談話被斷章取義，拜登的意思是在選舉中打敗川普。華郵報導，已有超過400萬人次閱覽柯林斯的貼文。

政治新聞媒體Politico在8日報導，拜登當時說：「我有一份任務，那就是打敗川普。我絕對確信我是做到這一點的最佳人選。我們談夠辯論了，是時候將川普置於靶心了。」

華郵報導，喬治亞州共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在X平台推文說，民主黨人多年前就希望川普「消失」，他們已經準備好為此做任何事。

列名川普副總統搭擋名單的南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）推文表示，民主黨及其媒體盟友多年來「不顧後果地煽動恐懼」，稱川普和其他保守派對民主構成威脅，他們的煽動性言論將包括川普在內的保守派人士生命置於危險中。

華郵報導，一名匿名陰謀論者在社群媒體聲稱，拜登團隊內部隱秘的「深層政府」（Deep State）試圖在電視直播中暗殺川普。隨後的貼文說，這是川普試圖打倒「菁英撒旦戀童者」的代價。這個術語通常被美國極端右派用來詆毀其政治對手。這兩則貼文都有逾百萬人次閱覽。

另外，美國國家廣播公司（NBC）報導，槍擊案發生後1小時內，許多社群平台X的貼文宣稱，槍擊案是川普支持者策劃；這些貼文達數百萬次閱覽，但都沒有提出任何證據。社群平台Threads、Instagram也有同樣的現象。

這起槍擊案造成造勢場合的川普支持者1死2重傷。川普被子彈打到耳朵，傷勢不重。

美國聯邦調查局（FBI）確認槍手是20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。他在現場被特勤人員擊斃，犯案動機不明。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話「簡短且充滿尊重」

趴屋瞄準目標！川普造勢遭暗殺未遂 疑似槍手犯案影片曝光

川普遭槍擊成美大選變數 陸專家：減緩拜登退選壓力

「有利重返白宮」川普遇襲牽動選情 英媒：美政壇數十年來最重要時刻

相關新聞

川普造勢遭槍擊凶嫌和支持者喪命 案發4要點一次看

美國前總統川普昨天在賓州一場選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷，他的一名支持者中彈身亡，犯案槍手則被擊斃。法新社列出4大重點，解...

川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！

前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox...

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話「簡短且充滿尊重」

美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺後，總統拜登曾致電川普。美國CNN報導，了解相關狀況的消息人士表示，兩人間的對話「氣氛...

川普造勢遭槍擊...大選前火藥味濃 分析家指美國「極端政治語言」惹禍

美國前總統川普（Donald Trump）今天在賓州造勢遭槍手暗殺未遂，坐實了公眾人物最擔心的事：各界的煽動性政治言論不...

遭控拒為川普加強維安 美國特勤局嚴正否認：錯得離譜

對於外界指控其拒絕在賓州造勢活動開始前，為前總統川普（Donald Trump）加強維安，導致他遭遇槍擊、耳朵受傷一事，美...

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

紐約郵報報導，美國前總統川普6日在自家社群發文，呼籲拜登無視要求退選的聲浪，「勇往直前」進行「毀滅美國」的競選活動。根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。