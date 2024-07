槍擊陰謀論漫天 拜登將川普「置靶心」談話遭做文章

美國前總統川普13日造勢遇襲,引發漫天謠言。有共和黨國會議員貼文,去脈絡地引用拜登日前說要把川普「置於靶心」的談話,將槍擊事件歸咎拜登;有團體說是川普支持者策劃。陰謀論快速傳播,對選情投入變數。

華盛頓郵報(The Washington Post)今天報導,槍擊案發生後,當局認定是為暗殺即將獲得共和黨提名的川普(Donald Trump),立刻展開調查,但對外釋出的資訊很少。一波波未經證實的陰謀論充斥社群媒體和其他管道。

據報導,至少3名共和黨籍國會議員貼文,指槍擊案與拜登(Joe Biden)、民主黨有關,指控他們要讓川普消失。

共和黨喬治亞州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)在社群平台X推文,指槍擊案是「拜登下令」,並轉推其他推文,內容是拜登8日在募款餐會的談話:「我們談夠辯論了,是時候將川普置於靶心了。」(We're done talking about the debate, it's time to put Trump in a bullseye.)

有網友利用平台的加註功能,試圖澄清拜登這句談話被斷章取義,拜登的意思是在選舉中打敗川普。華郵報導,已有超過400萬人次閱覽柯林斯的貼文。

政治新聞媒體Politico在8日報導,拜登當時說:「我有一份任務,那就是打敗川普。我絕對確信我是做到這一點的最佳人選。我們談夠辯論了,是時候將川普置於靶心了。」

華郵報導,喬治亞州共和黨聯邦眾議員葛林(Marjorie Taylor Greene)在X平台推文說,民主黨人多年前就希望川普「消失」,他們已經準備好為此做任何事。

列名川普副總統搭擋名單的南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)推文表示,民主黨及其媒體盟友多年來「不顧後果地煽動恐懼」,稱川普和其他保守派對民主構成威脅,他們的煽動性言論將包括川普在內的保守派人士生命置於危險中。

華郵報導,一名匿名陰謀論者在社群媒體聲稱,拜登團隊內部隱秘的「深層政府」(Deep State)試圖在電視直播中暗殺川普。隨後的貼文說,這是川普試圖打倒「菁英撒旦戀童者」的代價。這個術語通常被美國極端右派用來詆毀其政治對手。這兩則貼文都有逾百萬人次閱覽。

另外,美國國家廣播公司(NBC)報導,槍擊案發生後1小時內,許多社群平台X的貼文宣稱,槍擊案是川普支持者策劃;這些貼文達數百萬次閱覽,但都沒有提出任何證據。社群平台Threads、Instagram也有同樣的現象。

這起槍擊案造成造勢場合的川普支持者1死2重傷。川普被子彈打到耳朵,傷勢不重。

美國聯邦調查局(FBI)確認槍手是20歲的庫克斯(Thomas Matthew Crooks)。他在現場被特勤人員擊斃,犯案動機不明。