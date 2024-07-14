遭控拒為川普加強維安 美國特勤局嚴正否認：錯得離譜
對於外界指控其拒絕在賓州造勢活動開始前，為前總統川普（Donald Trump）加強維安，導致他遭遇槍擊、耳朵受傷一事，美國特勤局（US Secret Service）今天否認指控。
法新社報導，特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）在社群媒體平台X發文指出，這些指控「錯得離譜」，並表示特勤局已「增加維安的資源、技術與能力，作為因應競選活動節奏加快的一環」。
川普昨天在賓州造勢遭槍擊，槍手如何成功躲開特勤局人員、爬上距離造勢舞台不遠的建築物屋頂，並在被擊斃前連開數槍，共和黨國會議員對此表示將迅速啟動調查。
共和黨掌控的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，眾院很快會要求特勤局、國土安全部（Department of Homeland Security）以及聯邦調查局（FBI）官員赴聽證會作證。
路透社報導，眾議院的監督小組預定要特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）7月22日出席聽證會作證。
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