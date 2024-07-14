快訊

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話 消息人士：充滿尊重

遭控拒為川普加強維安 美國特勤局嚴正否認：錯得離譜

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
對於外界指控其拒絕在賓州造勢活動開始前，為前總統川普加強維安，導致他遭遇槍擊、耳朵受傷一事，美國特勤局今天否認指控。圖／美聯社
對於外界指控其拒絕在賓州造勢活動開始前，為前總統川普加強維安，導致他遭遇槍擊、耳朵受傷一事，美國特勤局今天否認指控。圖／美聯社

對於外界指控其拒絕在賓州造勢活動開始前，為前總統川普（Donald Trump）加強維安，導致他遭遇槍擊、耳朵受傷一事，美國特勤局（US Secret Service）今天否認指控。

法新社報導，特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）在社群媒體平台X發文指出，這些指控「錯得離譜」，並表示特勤局已「增加維安的資源、技術與能力，作為因應競選活動節奏加快的一環」。

川普昨天在賓州造勢遭槍擊，槍手如何成功躲開特勤局人員、爬上距離造勢舞台不遠的建築物屋頂，並在被擊斃前連開數槍，共和黨國會議員對此表示將迅速啟動調查。

共和黨掌控的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，眾院很快會要求特勤局、國土安全部（Department of Homeland Security）以及聯邦調查局（FBI）官員赴聽證會作證。

路透社報導，眾議院的監督小組預定要特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）7月22日出席聽證會作證。

FBI X 共和黨 川普 拜登 槍擊 美國大選

延伸閱讀

趴屋瞄準目標！川普造勢遭暗殺未遂 疑似槍手犯案影片曝光

更團結？共和黨全代會前川普遇刺有驚無險 川粉直呼「有天使保佑」

共和黨全代會將舉行 川普遇刺後再發聲「上帝阻止了難以想像的事」

川普遭槍擊成美大選變數 陸專家：減緩拜登退選壓力

相關新聞

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話 消息人士：充滿尊重

美國前總統川普13日在賓州造勢遇刺後，總統拜登曾致電川普。美國CNN報導，了解相關狀況的消息人士表示，兩人間的對話「氣氛...

更團結？共和黨全代會前川普遇刺有驚無險 川粉直呼「有天使保佑」

美國前總統川普13日在賓州造勢活動遇刺，雖然他的右耳因此受傷但沒有大礙。法新社報導，儘管川普的支持者感到震驚，但他們仍對...

共和黨全代會將舉行 川普遇刺後再發聲「上帝阻止了難以想像的事」

美國前總統川普13日遇刺受傷，在遇刺後的第二篇公開評論中，感謝支持者的「關心和祈禱」。

趴屋瞄準目標！川普造勢遭暗殺未遂 疑似槍手犯案影片曝光

即將獲美國共和黨提名競選總統的川普昨天遭暗殺未遂後，媒體TMZ公布影片，畫面顯示一名槍手趴在屋頂上，手持一把步槍，接著就...

川普遭槍擊成美大選變數 陸專家：減緩拜登退選壓力

外界認為躲過暗殺的美國總統候選人川普勝選機率大增，不過，每日經濟新聞報導，大陸國際關係學院美國問題專家孫冰岩分析，長期來...

「有利重返白宮」川普遇襲牽動選情 英媒：美政壇數十年來最重要時刻

即將獲美國共和黨提名競選總統的前總統川普昨天造勢演說，現場爆出槍響，耳上有血的他仍振臂疾呼「戰鬥」。英媒分析，這是美國政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。