趴屋瞄準目標！川普造勢遭暗殺未遂 疑似槍手犯案影片曝光

即將獲美國共和黨提名競選總統的川普昨天遭暗殺未遂後，媒體TMZ公布影片，畫面顯示一名槍手趴在屋頂上，手持一把步槍，接著就傳出尖叫聲。此人據稱就是攻擊川普的槍手。

法新社報導，美國前總統川普（Donald Trump）昨天於賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）造勢時，一名槍手企圖暗殺他，川普右耳中槍流血。

美國當地媒體報導，聯邦調查局（FBI）已確認被美國特勤局（US Secret Service）擊斃的槍手，是現年20歲、來自賓州貝塞爾公園市（Bethel Park）的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。

TMZ公布的影片顯示，據稱是槍手的男子趴在屋頂上，用步槍瞄準目標。

TMZ報導寫道：「這名男子留著棕色長髮，看起來身穿灰色襯衫和卡其褲，如大家所見，他試圖仔細瞄準遠方目標，接著扣下扳機。」

這段影片可以聽到一連串槍聲，接著還錄到鏡頭外民眾的尖叫。

一名男子說：「他轉向這邊了，大家小心。」另一人說道：「有人中彈了，他就躺在那裡。」

現場另一位民眾表示：「老兄，這就是為什麼我們需要川普。」

TMZ公布的第2段影片畫面搖晃，拍攝到同一處屋頂和一具經過模糊處理的遺體。

鏡頭外的某人則說：「你可以看到那個人在那裡。我想他們擊中他了，因為這個人看起來死了。」

短影音平台TikTok一位用戶上傳的影片顯示，川普在多聲槍響後摸著右耳，畫面中還能看到一名維安狙擊手守在川普後方的屋頂，架起一把步槍瞄準目標。

法新社無法獨立查證這些影片是否屬實，也不清楚狙擊手是否開了槍。

接著川普蹲到講台後方，特勤局人員隨即圍繞他身旁，同時群眾發出尖叫聲。隨後川普被特勤局人員護送下台。