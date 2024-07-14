更團結？共和黨全代會前川普遇刺有驚無險 川粉直呼「有天使保佑」

美國前總統川普13日在賓州造勢活動遇刺，雖然他的右耳因此受傷但沒有大礙。法新社報導，儘管川普的支持者感到震驚，但他們仍對川普有信心，有人甚至直呼川普有天使保佑。

川普支持者佛瑞德里克斯（Philip Fredericks）頭戴紅色帽子，身穿寫有「川普」名字的T恤。他為了15日開跑的共和黨全國代表大會（RNC）從紐澤西州搭機，前往威斯康辛州最大城密爾瓦基。他表示，對於川普遇刺的消息感到震驚。但佛瑞德里克斯仍有信心川普會參加全代會，即便他離死亡這麼近。他說：「他不會縮在角落。」

來自亞利桑那州的共和黨大會代表蜜雪兒．奧泰爾（Michelle Altherr）投票給前總統川普。她也表示，對前總統川普有信心。她說：「我們正在試圖弄清楚這件事怎麼可能發生。但感謝上帝，有天使在保佑這個人，因為他將在2025年成為總統，他將於今年11月當選。」

另一位川普支持者西蒙（Dave Simone）則說，他相信當局有可能牽涉其中。這是個熱門的陰謀論。他說：「維安出現漏洞……這個漏洞是故意的。嗯，這是叛國罪……。」

政治立場截然不同的安祖（Andzu）則是前往密爾瓦基，並將在15日抗議共和黨。但他也表示對川普遇刺感到震驚。不過，他也擔心這會變成一齣「政治戲劇」，分散人們對選舉議題的注意力。

法新社指出，不管信念是為何，密爾瓦基街頭的行人都同意，即使川普已被定罪，這次襲擊事件將利於他的民調。