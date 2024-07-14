共和黨全代會將舉行 川普遇刺後再發聲「上帝阻止了難以想像的事」
美國前總統川普13日遇刺受傷，在遇刺後的第二篇公開評論中，感謝支持者的「關心和祈禱」。
川普在《真實社群》的一篇貼文中寫道：「上帝阻止了難以想像的事情發生。我們不會害怕，而是在面對邪惡時保持我們的信仰和膽識。」
這次事件導致川普耳朵受到輕傷，但現場有一個民眾中槍喪生，兩人重傷。川普說：「我們為傷者康復祈禱，並在心中牢記這位慘遭殺害的公民。」
他說，現在「團結一致」比以往任何時候都更重要。
共和黨全國代表大會15日將在威斯康辛州密爾瓦基舉行，雖然川普遇刺，大會將照常舉行。川普說，「我真的愛我們的國家，也愛你們所有人，並期待本周在威斯康辛州向我們偉大的國家發表談話」。
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