德國總理譴責川普槍擊案「令人憎惡」 暴力行為威脅民主

德國總理蕭茲譴責美國前總統川普遭槍擊事件，稱這一暴力行為「令人憎惡」，並祝川普早日康復。蕭茲強調，這類暴力行為威脅民主，必須嚴厲譴責。

週日上午，蕭茲（Olaf Scholz）在個人社群媒體X上發表聲明，公開譴責暴力事件。

蕭茲以英德雙語表示，川普的襲擊事件令人憎惡。「我祝願他早日康復。而我的心也與在襲擊中受影響的人同在，這種暴力行為威脅到民主。」

過去數年，德國政治人物頻遭暴力攻擊。2019年，支持接納難民政策的卡塞（Kassel）地區行政首長呂貝克（Walter Lübcke）在家中被極右翼分子槍殺；今年5月歐洲議會選舉期間，社民黨籍（SPD）歐洲議會議員埃克（Matthias Ecke）張貼競選海報時遭4名不明人士挑釁及毆打；柏林前市長吉費（Franziska Giffey）則於埃克被襲擊數日後，在一家圖書館被一個裝滿硬物的袋子擊中頭頸部受傷。

根據聯邦刑事警察局（BKA）報告，德國2023年政治動機犯罪案件達6萬多起，較前一年增加1.89％。報告顯示，在以哈戰爭爆發後，右翼政治動機犯罪和反猶太犯罪大幅增加，極端主義和仇恨言論在德國社會中持續蔓延。

呂貝克逝世5年後，暴力行動仍籠罩在具有公民參與意義的選舉活動中。在呂貝克逝世5週年紀念會上，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）引用學者克倫佩勒（Victor Klemperer）在納粹時代的日記內容：「言語可以像微量砒霜：它們無聲無息地被吞下，似乎沒有影響，但過一段時間毒性就會顯現。」

史坦麥爾提醒德國公民，仇恨言論可能成為今日的暴力行動，並警告政治暴力事件會「種下恐懼的種子」，使民主社會中的人們在現實中保持沉默。他呼籲德國社會在這個煽動性言論易於透過網路散播的時代，時刻保持警醒，不要為暴力留下任何空間。