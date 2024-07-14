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川普造勢遇槍擊 綠黨老將：反映美國政治體制困境

中央社／ 密爾瓦基13日綜合外電報導
有望第3度成為綠黨總統候選人的史坦表示，得知有人在選舉造勢集會上試圖刺殺前總統川普，她深感震驚，而這也反映了美國政治體制困境。圖／美聯社
有望第3度成為綠黨總統候選人的史坦表示，得知有人在選舉造勢集會上試圖刺殺前總統川普，她深感震驚，而這也反映了美國政治體制困境。圖／美聯社

如同大部分美國人，有望第3度成為綠黨總統候選人的史坦表示，得知有人在選舉造勢集會上試圖刺殺前總統川普，她深感震驚，而這也反映了美國政治體制困境。

法新社報導，74歲的極左派倡議人士史坦（Jill Stein）之前曾兩度代表綠黨競選美國總統，現正第3度爭取綠黨提名。

史坦今天在密爾瓦基舉行集會抗議即將登場的「共和黨全國代表大會」（RNC）時，一名助手將她拉到一旁，告訴她川普（Donald Trump）在賓州巴特勒的造勢活動上遇刺。

史坦除了對另一名總統參選人遭到攻擊覺得反感，也在訪談中告訴法新社，更廣泛的結構性危機正在侵擾美國。

當被問及川普遇襲背後更廣泛的背景脈絡，史坦回覆：「今天川普發生的事情，我認為是一個此刻深陷困境的體制（所反映的）癥狀──我的意思是，一個深陷困境的政治體制，在一個深陷困境的社會中。」

談到誰是罪魁禍首，史坦表示現在她在一些地方耳聞，有不滿聲音指川普遭受到的暴力，正是他曾對其他人施加的暴力。

史坦說道：「我聽過這類令人非常難過與遺憾的發言。這不是譴責暴力受害者的時候。不過（川普遇襲）在某種程度上，是我們社會問題的象徵。我們現正身處互相交戰的陣營，但作為人類我們必須發揮同理心。」

共和黨 川普 拜登 綠黨 美國大選

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