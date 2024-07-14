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槍手離川普僅150公尺 前FBI特工震驚「沒人駐守」：維安程序恐大改變

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，警方狙擊手在槍響後開槍回擊。圖／美聯社
美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，警方狙擊手在槍響後開槍回擊。圖／美聯社

美國CNN報導，兩名前聯邦調查局（FBI）特工表示，他們對於行刺川普的槍手所在屋頂離舞台距離這麼近，卻無人駐守感到驚訝。一份CNN的分析顯示，槍手所在屋頂離川普造勢的舞台僅約120至150公尺。

退休的FBI監督特別探員（supervisory special agent）摩爾（Steve Moore）曾擔任反狙擊手兩年。他告訴CNN，這個屋頂本應有人駐守。

另一名退休的FBI特工查孔（Bobby Chacon）表示，對於這個屋頂無人駐守感到驚訝，並稱「這個地方是個完美的高處」。他說：「那座建築……是離舞台最近且視線最清晰的。我很震驚他們沒有派人駐守那個屋頂。」

摩爾表示，「事實上，有人讓這個屋頂不受監控、無人駐守」，這可能是計畫上和執行上的缺陷。他說：「他們本可為那個屋頂制定相關計畫，或許規劃和執行過程中出現問題，以致這個屋頂無人看守。」

摩爾補充，儘管特勤局特工可能已經收到槍手位置警報，但他們的視線「可能很受阻礙」。他表示：「您不能只是說，『喔，屋頂有人』，然後就開槍射擊。他們將要做的是尋找、等待，直到看見武器。問題是，屋頂上的那個區域可能有一堵牆遮住槍手，將他藏起來。」

摩爾說，他預計這起槍擊事件可能導致維安程序發生「重大改變」，包括擴大警戒線和更仔細保護集會現場。

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