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川普即將遇刺驚險畫面曝 現場群眾狂喊：他有槍！
前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，造成右耳受傷，但沒有大礙。現場至少還有一名與會者身亡、兩人受傷。美國福斯新聞網（Fox News）報導，現場一名與會者拍下一支影片，畫面顯示川普快要遇刺前，現場群眾意識到有人持槍的混亂時刻。
影片顯示，當時川普正在台上談話，幾秒後有人大喊：「他有槍！」
槍聲響起前，現場似乎有幾名與會者意識到有人持槍，附近的人也陷入混亂。一名與會者大喊：「他有槍！」
另一名與會者則喊道：「他在屋頂上！」
隨後現場傳出幾聲槍響，影片畫面顯示與會者四處逃竄尋找掩護，還有人大喊建議其他人不要靠近槍手所處的建築物。之後幾秒鐘內，槍手顯然已被制伏。現場其中一位民眾說：「他死了。我剛剛看到他的頭髮豎起來。他們將他爆頭。」
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