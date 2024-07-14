川普造勢遭槍擊 大馬首相安華譴責暴力
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天譴責美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）在競選造勢活動遭槍擊的暴力事件；他除表達慰問之意，也強調暴力並非解決問題的方式。
新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，安華今天是在出席大馬農業博覽公園（MAEPS）活動開幕儀式後對媒體發表簡短談話。安華稱，希望情勢已獲得控制。
安華指出，即使不認同某位政治人物，但暴力絕非解決問題的方式。
安華說：「不論對任何人物抱持何種立場，這都不該是解決問題的方式，因此我們對川普表達慰問之意，希望情況已受到控制。」
拚再次入主白宮的川普出席賓州造勢活動時，現場傳出槍聲，特勤人員快速將川普護送下台。他後來透過社群媒體表示，子彈擊中右耳上方，「馬上感受到子彈穿過皮膚的撕裂感。當時流了很多血，於是我了解到發生了什麼事。天佑美國」。
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