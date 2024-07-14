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科技領袖回應槍擊 貝佐斯：川普槍火下展現極大勇氣

中央社／ 舊金山13日專電
川普遭槍擊牽動美國總統大選選情發展，曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯罕見發文，稱讚前總統展現風度與勇氣。圖／路透社
川普遭槍擊牽動美國總統大選選情發展，曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯罕見發文，稱讚前總統展現風度與勇氣。圖／路透社

川普遭槍擊牽動美國總統大選選情發展，科技界領袖包括蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長阿特曼都表達聲援。曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯罕見發文，稱讚前總統展現風度與勇氣。

美國前總統川普（Donald Trump）遇槍擊後，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在社群媒體X平台打破沉默，表達支持川普。

貝佐斯已有9個月未在X平台公開發言。他表示，川普「在真正的槍火下展現了極大的風度和勇氣」，感謝他安然無恙。他也向受害者及其家人致哀。

川普過去曾公開嘲諷貝佐斯，稱他擁有的華盛頓郵報（The Washington Post）是遊說報紙（Lobbyist Newspaper）。因此貝佐斯發言格外受媒體關注。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）第一時間表示：「我全力支持總統川普，並希望他早日康復。」他近年從原本投給民主黨，轉向支持共和黨。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）表示這是一起可怕的事件，指出「我們的社會容不下這種暴力行為」。人工智慧新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）簡單寫下：「很高興川普總統安好！」

另外，政治立場維持中立的蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也發言為川普祈禱，表示「我的心與他（川普）、受害者、川普家人同在」。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則在社群平台Threads上祝川普早日康復。

Meta日前才宣布，取消對川普臉書（Facebook）和Instagram帳號的限制。

川普遇槍擊為美國大選投下變數，牽動科技巨擘未來商業策略。科技領袖們早已在為川普若當選總統可能帶來的影響，包括人工智慧未來4年的關鍵發展，預作推演和準備。

川普 拜登 美國大選

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