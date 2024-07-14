陸學者：川普若被形塑為「美國英雄」 選情將對拜登不利

美國前總統川普當地時間13日在賓州造勢活動上遭遇槍擊。大陸美國問題專家、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，此次槍擊事件應該就是暗殺而非「自導自演」，因川普是差點「就沒命了」，和台灣「三一九槍擊案」當時前總統陳水扁遇刺事件不同。他提醒，川普一旦被確立為「美國英雄」這樣的形象，選情將會對拜登非常不利。

據陸媒《觀察者網》報導，金燦榮分析，比較大的可能性是美國民主黨的激進支持者做的。現在美國兩黨政治非常激烈，甚至走向極端化，目前從氣勢上看是民主黨落於下風，尤其美國總統拜登（Joe Biden）在6月27日的辯論以及後續表現非常不給力。

金燦榮稱，從邏輯上講，在這種選情不利的情況下，極端支持者就會特別焦慮，不希望川普（Donald Trump）上台，可能就會出現這種極端情況，判斷槍手應該是「獨狼作戰」。

他表示，現在能知道的是這個事應該就是暗殺，不是川普自導自演。針對有網友說川普是在學陳水扁，「我覺得不是」。畢竟川普的右耳朵確實被打傷了，這是非常危險的，「稍微偏一點就沒命了」，且「他的支持者也是一個重傷一個死亡」。

金燦榮進一步說，事件對於川普的選情會是「利好」。他解釋，川普遭槍擊後，有一張照片流傳很廣，即川普臉上流著血，高舉著拳頭表示要繼續戰鬥，背後是美國國旗。現在川普已經被塑造成「英雄形象」，有人甚至已把這張照片和自由女神拼在一起了，一個戰鬥者、一個捍衛美國民主的形象就出來了。

另，金燦榮指出，近年來美國兩黨政治質量惡化，原來兩黨都還是溫和派占上風，雖然政見不同，但不是那麼極端，很多事情還可以合作，但現在兩黨政治也越來越走向極端化。以前美國人很驕傲，認為他們有一種「英美式妥協」，和法國那種容易走極端的政治氛圍不同，但現在他們也很極端，做事不顧後果，溫和派的餘地越來越少。

金燦榮補充，美國現在貧富差距在拉大，中產階級在萎縮，社會分化的也很嚴重。很多具體的社會矛盾，例如移民、經濟政策，對立的非常嚴重。同時，美國的資本集團正在分化，這也是兩黨政治分化的根本原因。

至於川普和拜登雙方選戰擂台將怎麼走，金燦榮說，拜登方面如果處理得很不好，矛盾就會繼續惡化。而川普一旦被確立為「美國英雄」這樣的形象，選情會對拜登非常不利。以川普的個性，這事肯定會激發他的鬥志，他也會充分利用這次暗殺未遂事件，所以「下面我們能看到的只能是兩黨競爭的更厲害」。

金燦榮續指，華爾街控制的深層政府（Deep state）是絕不允許川普上台的，2016年是他們大意了，後面不可能再犯這個錯誤了。所以也有一種猜測認為，這是Deep state對川普的警告，盼他往中間路線偏一點。事實上，最近川普有些立場和2016年比已覺溫和些。當然，這個可能性完全是猜測，因為代價實在太高了。未來會怎麼發展目前還不太好下結論。

中國新聞網也援引大陸軍事專家、新華社《世界軍事》原執行主編金昊分析表示，在央視報導的180公尺到275公尺這個距離上，能夠確保打中耳朵而不傷及腦袋，這在現實中是很難做到的。「因為再好的子彈，再好的槍，也有散布的問題」。如果是自導自演，川普是「不可能冒這個風險的」。